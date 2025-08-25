"Культура України може бути не тільки україномовною", — критик Євгеній Стасіневич

Літературний критик і ведучий Євгеній Стасіневич стверджує, що думка про те, що мова визначає все у культурі — це "відповідь попереднього часу". Він стверджує, що питання мови "не є остаточним", і визначає письменника Миколу Гоголя як "українського класика російської літератури".

На думку Євгенія Стасіневича, варто розділяти поняття "культура України" та "українська культура", оскільки у них закладені певні відмінності. Про це літературний критик розповів під час інтерв'ю для медіа "Інтент".

"Є тексти написані українською, але до яких можуть бути питання саме генезису. Звідки вони? Де коріння?", — зазначив Стасіневич.

Такі ж питання можуть виникнути до російськомовних текстів, а також польськомовних, вважає критик.

"Думка, що лише мова все визначає — все-таки відповідь попереднього часу. Попри те, наскільки зараз наголошено сильно мовне питання, і як нам ще треба ним займатися і в лагідній і не лагідній українізації", — пояснив він.

На думку Стасіневича, саме шлях української літератури та культури демонструє те, що питання мови "не є остаточним". Критик наводить приклад письменника Миколи Гоголя, який писав свої твори російською мовою, однак у яких є "глибоке українське коріння", що сягає часів бароко.

"Тому це культура України. Українська культура — все-таки україномовна. А культура України може бути не тільки україномовною, але її коріння та імпульси тут", — пояснив свою думку критик.

На підкріплення своєї думки Євгеній Стасіневич також навів приклад письменника Бруно Шольца, який народився в українському Дрогобичі, однак зараз вважається класиком польського модернізму.

"Так само можна говорити про письменників з Одеси та кримські контексти, що це в найширшому розумінні — культура України", — додав критик.

На думку Стасіневича, якщо письменник пише не тільки українською мовою, а й іншими, як-от російською, то не варто його визначати як тільки російського письменника. Миколу Гоголя критик визначає як "українського класика російської літератури".

"От притиснути до стінки і спитати: воно українське чи не українське? Не все так можна пояснити", — додав літературознавець.

Наприкінці обговорення цієї теми Стасіневич підсумував, що є українська культура, яка україномовна, а є "культури України", які "знаходяться між собою у різних зв'язках".

Хто такий Євгеній Стасіневич

Євгеній Стасіневич — український літературний критик, літературознавець, лектор, теле- та радіоведучий, а також куратор мистецьких проєктів. Сфера його зацікавлень охоплює українську та західну літератури XIX та XX століть.

Євгеній Стасіневич входив до складу журі кількох літературних премій, зокрема Національної премії України імені Тараса Шевченка.

