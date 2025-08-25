В Киеве снесли забор элитного ЖК: проход к набережной напротив River Mall открыт (фото)

Столичный жилой комплекс присвоил общую территорию у воды, перекрыв туда доступ для киевлян. Однако Киевская городская прокуратура отстояла право всех жителей столицы пользоваться Днепровской набережной, и вскоре напротив ТРЦ River Mall появилась спецтехника для демонтажа.

"Проход к Днепровской набережной открыт", — заявили 25 августа в Департаменте территориального контроля города Киева.

В понедельник в Дарницком районе районе закончили демонтаж незаконных ограждений и бетонных стен. Работы одновременно на трех локациях проводили специалисты коммунального предприятия "Киевблагоустройство".

Демонтаж проводили в трех местах Фото: КГГА Работы провели менее чем через неделю после того, как стало известно о решении суда Фото: КГГА

"Более 2 300 м² прибрежной территории возвращено в свободное пользование киевлян и гостей столицы. Работаем ради порядка", — отметили в департаменте.

Набережная напротив River Mall: что произошло

19 августа Фокус передавал, что Киевская городская прокуратура выиграла суд по набережной в Дарницком районе, которая находится напротив ТРЦ River Mall. Ее незаконно присвоил элитный ЖК, перекрыв туда доступ для всех кроме своих жителей. Территорию, которая должна была быть общей, оградили заборами и шлагбаумами.

Набережная, о которой идет речь, на карте Фото: Киевская городская прокуратура

Длина набережной — почти 500 кв.м., и в 2020 году частное общество зарегистрировало на нее право собственности. Однако Верховный Суд согласился, что право собственности на гидротехническое сооружение не может быть зарегистрировано ни за кем, ведь земля принадлежит городу и должна быть доступна всем киевлянам.

В соцсетях ЖК RiverStone не отреагировали на решение суда, отсутствует реакция и на проведенный демонтаж.

