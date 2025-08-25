У Києві знесли паркан елітного ЖК: прохід до набережної напроти River Mall відкритий (фото)

Столичний житловий комплекс привласнив спільну територію біля води, перекривши туди доступ для киян. Однак Київська міська прокуратура відстояла право усіх мешканців столиці користуватись Дніпровською набережною, і невдовзі напроти ТРЦ River Mall з'явилась спецтехніка для демонтажу.

"Прохід до Дніпровської набережної відкрито", — заявили 25 серпня у Департаменті територіального контролю міста Києва.

У понеділок в Дарницькому районі закінчили демонтаж незаконних огорож та бетонних стін. Роботи одночасно на трьох локаціях проводили спеціалісти комунального підприємства "Київблагоустрій".

"Понад 2 300 м² прибережної території повернуто у вільне користування киян та гостей столиці. Працюємо заради порядку", — наголосили у департаменті.

Набережна напроти River Mall: що сталося

19 серпня Фокус передавав, що Київська міська прокуратура виграла суд щодо набережної у Дарницькому районі, яка знаходиться навпроти ТРЦ River Mall. Її незаконно привласнив елітний ЖК, перекривши туди доступ для усіх окрім своїх мешканців. Територію, яка мала бути спільною, огородили парканами й шлагбаумами.

Набережна, про яку йдеться, на карті Фото: Київська міська прокуратура

Довжина набережної — майже 500 кв.м., і у 2020 році приватне товариство зареєструвало на неї право власності. Однак Верховний Суд погодився, що право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстровано ні за ким, адже земля належить місту й має бути доступна усім киянам.

У соцмережах ЖК RiverStone не відреагували на рішення суду, відсутня реакція і на проведений демонтаж.

