Луч света среди звезд: в небе над Украиной заметили необычное космическое явление (фото)

Яркий след в небе появился в ночь на 26 августа и держался всего несколько секунд, но этого хватило, чтобы сотни людей успели его сфотографировать.

Его могли наблюдать жители всех регионов Украины, ведь фото появилось в Telegram-каналах из всех регионов, также утверждается, что его видели в Германии и Франции.

Луч света был виден лишь несколько секунд Фото: Соцсети Луч света был виден лишь несколько секунд Фото: Соцсети

Как можно увидеть на фотографиях, в небе был четко виден тонкий луч света среди звезд. Отмечается, что это необычное явление можно было разглядеть лишь несколько секунд.

Эксперты пока не предоставили объяснений, что это было. Но уже есть несколько предположений.

Первая версия — комета C/2023 A3 (Цзицзиньшань — ATLAS), которую открыли в 2023 году. Согласно расчетам, диаметр ядра составляет около 1,5 км. Эта комета состоит из льда и пыли, а под солнечным светом образует длинный хвост.

Вторая версия, что это ракетный инверсионный след, который образуется выхлопными газами при запуске ракеты. Когда выхлопные газы ракеты, содержащие водяной пар, попадают в чрезвычайно холодный воздух верхних слоев атмосферы, они замерзают, превращаясь в кристаллы льда, создавая яркое облако.

Третья версия, что это может быть естественная оптическая иллюзия, так называемый "Световой столб. Это атмосферное оптическое явление, которое возникает, когда свет от яркого источника (например, уличного фонаря, прожектора, Луны или даже Солнца) отражается от кристалликов льда, находящихся в воздухе. Из-за этого кажется, что в небе появляется вертикальный луч света.

Луч света в небесах Фото: Соцсети

Чаще всего световые столбы можно увидеть зимой или во время прохладной погоды, когда в атмосфере много мелких ледяных кристаллов. Они могут быть разных цветов — от белого и желтого до красноватого или голубого, в зависимости от источника света.

Напомним, в августе 2025 года также можно было увидеть последний парад планет в этом году: Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

А в центре нашей галактики находится гигантская сверхмассивная черная дыра, которая сейчас является неактивной. Это означает, что она поглощает очень мало окружающей материи. Но астрономы выяснили, когда черная дыра Стрелец А* снова станет активной и к чему это приведет в масштабах всей галактики.