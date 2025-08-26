Промінь світла серед зірок: в небі над Україною помітили незвичне космічне явище (фото)

Яскравий слід у небі з'явився в ніч на 26 серпня і тримався лише кілька секунд, але цього вистачило, щоб сотні людей устигли його сфотографувати.

Його могли спостерігати жителі всіх регіонів України, адже фото з'явилось у Telegram-каналах з усіх регіонів, також стверджується, що його бачили в Німеччині та Франції.

Промінь світла було видно лише кілька секунд

Як можна побачити на світлинах, в небі було чітко видно тонкий промінь світла серед зірок. Зазначається, що це незвичне явище можна було розгледіти лише кілька секунд.

Експерти поки що не надали пояснень, що це було. Але вже є кілька припущень.

Перша версія - комета C/2023 A3 (Цзицзіньшань – ATLAS), яку відкрили в 2023 році. Згідно з розрахунками, діаметр ядра становить близько 1,5 км. Ця комета складається з льоду та пилу, а під сонячним світлом утворює довгий хвіст.

Друга версія, що це ракетний інверсійний слід, який утворюється вихлопними газами під час запуску ракети. Коли вихлопні гази ракети, що містять водяну пару, потрапляють у надзвичайно холодне повітря верхніх шарів атмосфери, вони замерзають, перетворюючись на кристали льоду, створюючи яскраву хмару.

Третя версія, що це може бути природна оптична ілюзія, так званий "Світловий стовп. Це атмосферне оптичне явище, яке виникає, коли світло від яскравого джерела (наприклад, вуличного ліхтаря, прожектора, Місяця чи навіть Сонця) відбивається від кристаликів льоду, що знаходяться у повітрі. Через це здається, що у небі з’являється вертикальний промінь світла.

Промінь світла у небі

Найчастіше світлові стовпи можна побачити взимку або під час прохолодної погоди, коли в атмосфері є багато дрібних льодяних кристалів. Вони можуть бути різних кольорів — від білого й жовтого до червонуватого чи блакитного, залежно від джерела світла.

