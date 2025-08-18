Останній парад планет 2025 року: як побачити унікальне астрономічне явище

Останній парад планет у 2025 році стартував у неділю, 17 серпня. Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун з'являтимуться разом у темному нічному небі орієнтовно до середи. Востаннє таке астрономічне диво бачили в лютому.

П'ять світил було помітно вранці вже тижнями, та тепер до них приєднався Меркурій. За інформацією видання livescience, рідкісне космічне явище, яке іноді помилково називають планетарним вирівнюванням, можна спостерігати на східному небі приблизно за годину до сходу сонця.

Чотири небесні тіла видно неозброєним оком, однак щоб побачити найвіддаленіші Уран і Нептун, знадобиться телескоп. Серпневий парад планет — унікальне астрономічне явище, оскільки шість світил одночасно з'являються на небосхилі відносно рідко. Красу краєвиду цього тижня посилить місяць, що спадає.

Парад планет 2025: коли спостерігати

Півмісяць зійшов над Юпітером і Венерою в неділю та буде видимим і в понеділок. Наразі вони поступово віддаляються одна від одної після того, як максимально зблизилися 12 серпня. їх разом із Сатурном можна буде бачити без додаткового обладнання. Проте варто скористатися хорошим телескопом, аби побачити крижаних гігантів Урана і Нептуна — вони занадто тьмяні й далекі, щоб їх можна було побачити без оптичного приладу.

Візуальна "родзинка" останнього параду планет у 2025 році — тонкий серп Місяця біля Юпітера та Венери — з'явиться вранці у середу. На наступний день Меркурій знову потрапить під вплив сонячного сяйва і його стане важче бачити.

У 2026 році відбудеться два подібних явища за участі шести небесних тіл Сонячної системи: одне після заходу сонця в лютому та друге перед сходом сонця в серпні.

Нагадаємо, рідкісний парад планет 2025 року відбувся у червні: шість світил одночасно вишикувалися в одну дугу. Цю астрономічну подію було найкраще видно жителям Північної півкулі.

У ніч з 28 лютого на 1 березня по всьому світу спостерігали унікальне астрономічне явище, яке не повториться до 2040 року: на небі разом було видно Марс, Юпітер, Уран, Венера, Нептун, Меркурій та Сатурн.