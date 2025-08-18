Последний парад планет 2025 года: как увидеть уникальное астрономическое явление

Последний парад планет в 2025 году стартовал в воскресенье, 17 августа. Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун будут появляться вместе в темном ночном небе ориентировочно до среды. Последний раз такое астрономическое чудо видели в феврале.

Пять светил было заметно утром уже неделями, и теперь к ним присоединился Меркурий. По информации издания livescience, редкое космическое явление, которое иногда ошибочно называют планетарным выравниванием, можно наблюдать на восточном небе примерно за час до восхода солнца.

Четыре небесных тела видны невооруженным глазом, однако чтобы увидеть самые отдаленные Уран и Нептун, понадобится телескоп. Августовский парад планет — уникальное астрономическое явление, поскольку шесть светил одновременно появляются на небосклоне относительно редко. Красоту пейзажа на этой неделе усилит убывающая луна.

Парад планет 2025: когда наблюдать

Полумесяц взошел над Юпитером и Венерой в воскресенье и будет видимым и в понедельник. Сейчас они постепенно отдаляются друг от друга после того, как максимально сблизились 12 августа. их вместе с Сатурном можно будет видеть без дополнительного оборудования. Однако стоит воспользоваться хорошим телескопом, чтобы увидеть ледяных гигантов Урана и Нептуна — они слишком тусклые и далекие, чтобы их можно было увидеть без оптического прибора.

Визуальная "изюминка" последнего парада планет в 2025 году — тонкий серп Луны возле Юпитера и Венеры — появится утром в среду. На следующий день Меркурий снова попадет под влияние солнечного сияния и его станет труднее видеть.

В 2026 году состоится два подобных явления с участием шести небесных тел Солнечной системы: одно после захода солнца в феврале и второе перед восходом солнца в августе.

Напомним, редкий парад планет 2025 года состоялся в июне: шесть светил одновременно выстроились в одну дугу. Это астрономическое событие было лучше всего видно жителям Северного полушария.

В ночь с 28 февраля на 1 марта по всему миру наблюдали уникальное астрономическое явление, которое не повторится до 2040 года: на небе вместе было видно Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун, Меркурий и Сатурн.