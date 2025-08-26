Летняя жара возвращается: солнце еще прогреет воздух в Украине до +37, — синоптики (карта)
В Украине ощутимо похолодало, и погода начала напоминать о приближении осени. Однако, как рассказали эксперты Наталка Диденко и Игорь Кибальчич, это — временно, в конце августа в регионы еще вернется настоящая жара.
Уже на выходных Украина будет одной из самых жарких стран Европы. Об этом 26 августа сообщила в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на завтра
27 августа столбики термометров будут фиксировать от +22 до +22 градусов, прохладнее будет только в северных областях — от +19 до +22. Осадки — маловероятны, дождь возможен лишь местами в Черниговской области.
В Киеве в среду также будет сухо, а температура воздуха несколько повысится. Столбики термометров будут фиксировать до +22 градусов.
Когда в Украину вернется летняя жара
Карта прогноза погоды на субботу, 30 августа, показывает, что Украина завершит лето как одна из самых жарких стран Европы.
"Действительно, немного заблаговременная волна холода уже начинает откатываться назад, то есть, вперед, в более глубокую осень, а у нас еще побудет лето", — отметила Наталья Диденко.
Она сообщила, что в дальнейшем температура будет повышаться, и уже во второй половине недели ожидается жара. Также, по словам синоптика, будет "много солнца".
Прогноз погоды до конца недели
Синоптик Игорь Кибальчич проинформировал, что в четверг в Украине ожидается малооблачная и сухая погода, ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура уже повысится до 22-27 градусов тепла, а на юге и Закарпатье будет еще горячее — 26-31 градусов.
Пятница также порадует отсутствием осадков. Днем воздух прогреется до 27-32 градусов, местами в западных регионах возможна жара от +33 до +35.
Однако полноценно жара развернется на последних выходных августа. В субботу возможны кратковременные грозовые дожди только вечером на крайнем западе, а температура по стране будет достигать от +30 до +35. В воскресенье днем кратковременные грозовые дожди возможны лишь на западе и местами на севере. В этих регионах столбики термометров будут фиксировать от +26 до +31 градуса, на остальной территории будет жарче — от +32 до +37.
Напомним, 25 августа температура на Буковине опустилась до -5 градусов. Председатель Селятинской громады Валерий Полянчук сообщил, что мороз пришел раньше, чем его ждали.
25 августа синоптик Наталья Диденко предупреждала, что во вторник у украинцев может "прыгать" давление, и посоветовала прислушаться к своему самочувствию. В ряде регионов прогнозировали дождь.