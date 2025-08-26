Летняя жара возвращается: солнце еще прогреет воздух в Украине до +37, — синоптики (карта)

В Украине ощутимо похолодало, и погода начала напоминать о приближении осени. Однако, как рассказали эксперты Наталка Диденко и Игорь Кибальчич, это — временно, в конце августа в регионы еще вернется настоящая жара.

Уже на выходных Украина будет одной из самых жарких стран Европы. Об этом 26 августа сообщила в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на завтра

27 августа столбики термометров будут фиксировать от +22 до +22 градусов, прохладнее будет только в северных областях — от +19 до +22. Осадки — маловероятны, дождь возможен лишь местами в Черниговской области.

В Киеве в среду также будет сухо, а температура воздуха несколько повысится. Столбики термометров будут фиксировать до +22 градусов.

Когда в Украину вернется летняя жара

Карта прогноза погоды на субботу, 30 августа, показывает, что Украина завершит лето как одна из самых жарких стран Европы.

Прогноз температуры в Европе на следующую субботу Фото: Telegram/Наталка Діденко

"Действительно, немного заблаговременная волна холода уже начинает откатываться назад, то есть, вперед, в более глубокую осень, а у нас еще побудет лето", — отметила Наталья Диденко.

Она сообщила, что в дальнейшем температура будет повышаться, и уже во второй половине недели ожидается жара. Также, по словам синоптика, будет "много солнца".

Прогноз погоды до конца недели

Синоптик Игорь Кибальчич проинформировал, что в четверг в Украине ожидается малооблачная и сухая погода, ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура уже повысится до 22-27 градусов тепла, а на юге и Закарпатье будет еще горячее — 26-31 градусов.

Пятница также порадует отсутствием осадков. Днем воздух прогреется до 27-32 градусов, местами в западных регионах возможна жара от +33 до +35.

Однако полноценно жара развернется на последних выходных августа. В субботу возможны кратковременные грозовые дожди только вечером на крайнем западе, а температура по стране будет достигать от +30 до +35. В воскресенье днем кратковременные грозовые дожди возможны лишь на западе и местами на севере. В этих регионах столбики термометров будут фиксировать от +26 до +31 градуса, на остальной территории будет жарче — от +32 до +37.

Напомним, 25 августа температура на Буковине опустилась до -5 градусов. Председатель Селятинской громады Валерий Полянчук сообщил, что мороз пришел раньше, чем его ждали.

25 августа синоптик Наталья Диденко предупреждала, что во вторник у украинцев может "прыгать" давление, и посоветовала прислушаться к своему самочувствию. В ряде регионов прогнозировали дождь.