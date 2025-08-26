Літня спека повертається: сонце ще прогріє повітря в Україні до +37, — синоптики (карта)

В Україні відчутно похолодало, і погода почала нагадувати про наближення осені. Однак, як розповіли експерти Наталка Діденко й Ігор Кібальчич, це — тимчасово, наприкінці серпня у регіони ще повернеться справжня спека.

Вже на вихідних Україні буде однією з найспекотніших країн Європи. Про це 26 серпня повідомила у своєму Telegram-каналі синоптикиня Наталка Діденко.

П﻿рогноз погоди на завтра

27 серпня стовпчики термометрів фіксуватимуть від +22 до +22 градусів, прохолодніше буде лише в північних областях — від +19 до +22. Опади — малоймовірні, дощ можливий лише місцями у Чернігівській області.

У Києві в середу також буде сухо, а температура повітря дещо підвищиться. Стовпчики термометрів фіксуватимуть до +22 градусів.

Коли в Україну повернеться літня спека

Карта прогнозу погоди на суботу, 30 серпня, показує, що Україна завершить літо як одна з найспекотніших країн Європи.

Прогноз температури в Європі на наступну суботу Фото: Telegram/Наталка Діденко

"Справді, трохи завчасна хвиля холоду вже починає відкочуватися назад, тобто, вперед, у глибшу осінь, а в нас ще побуде літо", — наголосила Наталка Діденко.

Вона повідомила, що надалі температура буде підвищуватись, і вже в другій половині тижня очікується спека. Також, зі слів синоптикині, буде "багато сонця".

Прогноз погоди до кінця тижня

Синоптик Ігор Кібальчич проінформував, що у четвер в Україні очікується малохмарна й суха погода, вночі і вранці місцями можливий слабкий туман. Температура вже відвищиться до 22-27 градусів тепла, а на півдні й Закарпатті буде ще гарячіше — 26-31 градусів.

П'ятниця також порадує відсутністю опадів. Вдень повітря прогріється до 27-32 градусів, місцями у західних регіонах можлива спека від +33 до +35.

Однак повноцінно спека розгорнеться на останніх вихідних серпня. У суботу можливі короткочасні грозові дощі лише ввечері на крайньому заході, а температура по країні сягатиме від +30 до +35. У неділю вдень короткочасні грозові дощі можливі лише на заході та місцями на півночі. У цих регіонах стовпчики термометрів фіксуватимуть від +26 до +31 градуса, на решті території буде спекотніше — від +32 до +37.

Нагадаємо, 25 серпня температура на Буковині опустилася до -5 градусів. Голова Селятинської громади Валерій Полянчук повідомив, що мороз прийшов раніше, ніж на нього чекали.

25 серпня синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що у вівторок в українців може "стрибати" тиск, і порадила прислухатись до свого самопочуття. У низці регіонів прогнозували дощ.