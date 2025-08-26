Помогал "героям СВО": бизнесмен из Полтавской области поставлял медоборудование в РФ

Предприниматель из Полтавской области организовал незаконные поставки косметологического и медицинского оборудования в РФ. Оно, в том числе, использовалось и для реабилитации военнослужащих, воевавших против Украины.

Следствия установило, что бизнесмен основал и контролировал несколько предприятий в Полтавской области, которые производили оборудование, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Он нашел способы поставки продукции в страну-агрессор несмотря на запрет, а среди его клиентов было и предприятие, возглавляемое консультантом российской Госдумы.

Чтобы обойти санкции и скрыть реальные адреса экспорта, компании предпринимателя использовали подконтрольные структуры других стран.

"Формально продукция оформлялась для европейского или среднеазиатского рынка, однако фактически поставлялась в российские коммерческие структуры", – объяснили в Офисе генпрокурора.

Активные боевые действия и бомбардировки украинских городов российской армией не мешали полтавчанину вести бизнес. В течение 2022-2024 годов из-за отлаженной схемы за границу было отправлено семь партий оборудования.

Следствие установило, что расчет шел через международные банковские учреждения, а к реализации схемы подозреваемый привлек директоров и работников своих предприятий. Они обеспечивали изготовление продукции, заключение внешнеэкономических контрактов, оформление таможенных деклараций и логистику.

Расследование установило, что поставленное оборудование использовалось на территории России в медицинских программах, в том числе и для реабилитации военнослужащих, участвовавших в войне против Украины.

Когда деятельностью бизнесмена заинтересовались правоохранительные органы, он сбежал и сейчас скрывается от следствия. Его объявили в розыск.

