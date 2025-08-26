Допомагав "героям СВО": бізнесмен із Полтавської області постачав медобладнання в РФ

Підприємець із Полтавської області організував незаконні поставки косметологічного та медичного обладнання в РФ. Воно, зокрема, використовувалося і для реабілітації військовослужбовців, які воювали проти України.

Слідство встановило, що бізнесмен заснував і контролював кілька підприємств у Полтавській області, які виробляли обладнання, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Він знайшов способи постачання продукції в країну-агресор попри заборону, а серед його клієнтів було і підприємство, очолюване консультантом російської Держдуми.

Щоб обійти санкції та приховати реальні адреси експорту, компанії підприємця використовували підконтрольні структури інших країн.

"Формально продукція оформлялася для європейського або середньоазіатського ринку, проте фактично постачалася в російські комерційні структури", — пояснили в Офісі генпрокурора.

Активні бойові дії та бомбардування українських міст російською армією не заважали полтавцю вести бізнес. Протягом 2022-2024 років через налагоджену схему за кордон було відправлено сім партій обладнання.

Слідство встановило, що розрахунок йшов через міжнародні банківські установи, а до реалізації схеми підозрюваний залучив директорів і працівників своїх підприємств. Вони забезпечували виготовлення продукції, укладення зовнішньоекономічних контрактів, оформлення митних декларацій та логістику.

Розслідування встановило, що поставлене обладнання використовували на території Росії в медичних програмах, зокрема й для реабілітації військовослужбовців, які брали участь у війні проти України.

Коли діяльністю бізнесмена зацікавилися правоохоронні органи, він утік і зараз переховується від слідства. Його оголосили в розшук.

