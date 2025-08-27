Грязь и плесень: женщина пожаловалась на условия в детской больнице Чернигова (фото)

Жительница Чернигова Анастасия Маркова оказалась в Черниговской областной детской больнице и показала, как выглядит душевая в инфекционном отделении.

Related video

Женщина записала видео, в котором рассказала об отношении врачей и медсестер к маленьким пациентам, а также показала в каком состоянии находится душевая в инфекционном отделении. Видео Маркова выложила на TikTok.

Женщина показала душевую в больнице Чернигова Фото: Скриншот

По словам женщины, на полу душевой комнаты валяются какие-то тряпки, в помещении постоянно сыро, а из ржавой трубы течет вода.

"Кругом плесень, черная, и очевидно что она там давно, потолок это вообще..., весь мокрый в нем торчит труба из которой течет больше чем из самого душа, труба и вся ржавая, трухлявая... И это все детское инфекционное отделение!" — написала женщина в описании к видео.

Женщина показала душевую в больнице Чернигова Фото: Скриншот

Анастасия отметила, что в таких условиях "нереально вылечить ребенка", однако вполне реально подцепить какую-то дополнительную болезнь, учитывая то, что все дети там с низким иммунитетом.

Однако она отметила, что в палате "более менее нормально".

Правда также у нее есть претензии к медицинскому персоналу, который не предоставляет никакой информации о состоянии здоровья ребенка, апеллируя тем, что все вопросы к врачу.

"В свою очередь врач никак не комментирует состояние ребенка в процессе осмотра, надо бегать за всеми и расспрашивать, что, как, и для чего, а в ответ недовольные взгляды", — рассказала женщина.

В комментариях другие женщины подтвердили, что душевая в инфекционном отделении Черниговской областной детской больницы уже в таком состоянии много лет.

В самой больнице выложенное видео пока не комментировали. Но в соцсетях есть информация о том, что недавно в больнице проводили ремонт, правда, в хирургическом отделении.

Ранее Фокус писал, что в Чернигове врачи извлекли осколок из сердца раненого военнослужащего с помощью неодимового магнита. Ранее подобные операции не проводились.

Напомним, стало известно, что в Одесской областной клинической больнице и в Одесском областном перинатальном центре введены карантинные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19.