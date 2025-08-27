Бруд та пліснява: жінка поскаржилась на умови в дитячій лікарні Чернігова (фото)

Жителька Чернігова Анастасія Маркова опинилась у Чернігівській обласній дитячій лікарні та показала, як виглядає душова в інфекційному відділенні.

Жінка записала відео, в якому розповіла про відношення лікарів та медсестер до маленьких пацієнтів, а також показала у якому стані перебуває душова в інфекційному відділенні. Відео Маркова виклала на TikTok.

Фото: Скрiншот

За словами жінки, на підлозі душової кімнати валяються якісь ганчірки, в приміщенні постійно вогко, а з іржавої труби тече вода.

"Кругом пліснява, чорна, і очевидно що вона там давно, стеля це взагалі…, вся мокра в ній стирчіть труба з якої тече більше ніж з самого душа, труба та вся іржава, трухлява… І це все дитяче інфекційне відділення!" — написала жінка в описі до відео.

Фото: Скріншот

Анастасія зауважила, що в таких умовах "нереально вилікувати дитину", проте цілком реально підчепити якусь додаткову хворобу, враховуючи те що всі діти там з низьким імунітетом.

Однак вона зауважила, що в палаті "більш менш нормально".

Щоправда також в неї є претензії до медичного персоналу, який не надає ніякої інформації стосовно стану здоров'я дитини, апелюючи тим, що всі питання до лікаря.

"Зі свого боку лікар ніяк не коментує стан дитини в процесі огляду, треба бігати за всіма і розпитувати, що, як, і для чого, а у відповідь незадоволені погляди", — розповіла жінка.

В коментарях інші жінки підтвердили, що душова в інфекційному відділені Чернігівської обласної дитячої лікарні вже в такому стані багато років.

У самій лікарні викладене відео поки не коментували. Але у соцмережах є інформація про те, що недавно у лікарні проводили ремонт, щоправда, у хірургічному відділенні.

