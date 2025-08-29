Хозяйственный кодекс Украины теряет силу: что изменится для бизнеса с 28 августа

28 августа 2025 года в Украине вступает в силу новый Закон № 4196-IX, который отменяет Хозяйственный кодекс Украины и начинает трехлетний переходный период для реформирования предпринимательской деятельности. Министерство юстиции разъясняет, как бизнесу и государственным учреждениям подготовиться к изменениям и сохранить правовую безопасность.

Related video

Согласно сообщению пресс-службы Министерства юстиции, отмена ХК Украины означает, что старые нормы, которые регулировали хозяйственные отношения более двух десятилетий, утратят силу. Во избежание юридической неопределенности закон предусматривает переходный период продолжительностью три года, в течение которого будет происходить постепенная адаптация предприятий к новым правилам.

Что изменится в управлении предприятиями

Первые шесть месяцев переходного периода субъекты управления государственными предприятиями должны решить, превращать ли их в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью. Если решение не будет принято, Правительство передаст имущество предприятия в управление Фонда государственного имущества Украины, который в течение года принимает решение о приватизации или ликвидации предприятия.

Закон № 4196 также реформирует правовой режим имущества государственных и коммунальных предприятий, постепенно заменяя право хозяйственного ведения и право оперативного управления на право собственности или узуфрукт. Это касается и коммунальных и частных предприятий: их организационно-правовые формы должны быть приведены в соответствие с новыми правилами.

Со дня введения закона запрещено создавать новые юридические лица в устаревших организационно-правовых формах, среди которых:

государственные и коммунальные предприятия;

совместные предприятия;

частные предприятия;

предприятия объединений граждан и другие.

Через три года после начала действия закона также запрещается менять сведения о существующих предприятиях в Едином государственном реестре, кроме случаев прекращения, реорганизации, смены руководства или банкротства.

Как новый закон заменяет старые нормы ГК

Минюст подчеркивает, что многие положения ХК дублируют специальные законы или уже утратили актуальность. Например, главы о государственном регулировании хозяйственной деятельности и государственном заказе сейчас урегулированы отдельными законами о публичных закупках, экономической конкуренции и лицензировании. Другие главы, которые регулировали предпринимательство, неконкурентную деятельность, имущество, корпоративные права, хозяйственные обязательства, финансовую деятельность и внешнеэкономическую деятельность, теперь опираются на положения Гражданского кодекса, специальные законы или законы об управлении объектами государственной собственности и местного самоуправления.

Например, глава 4 ХК, которая определяла понятие "предпринимательство", теперь интегрирована в Закон № 4196, Гражданский кодекс и Закон о государственной регистрации юридических лиц. Глава 23 о банкротстве потеряла актуальность после принятия в 2019 году Кодекса по процедурам банкротства. А нормы относительно специальных экономических зон и свободных таможенных зон урегулированы Конституцией, Таможенным кодексом и Законом о внешнеэкономической деятельности.

Закон № 4196 также детализирует порядок формирования структуры предприятия, его подразделений и управления ими. Обособленные подразделения и филиалы создаются на основании учредительных документов, а решение об их реорганизации или ликвидации относится к компетенции наблюдательного совета или исполнительного органа предприятия согласно Закону об акционерных обществах.

Таким образом, во время трехлетнего переходного периода предприятия могут продолжать свою деятельность, руководствуясь нормами Закона № 4196, Гражданского кодекса и специальных законов. Министерство юстиции советует руководителям и юристам внимательно проработать установленные требования, чтобы обеспечить непрерывность деятельности и избежать нарушений в сфере государственного и коммунального управления, частного бизнеса и корпоративных отношений.

Напомним, что Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о старте специальных условий для представителей креативной индустрии по программе "Собственное дело". Программа предусматривает гранты и финансовую поддержку для фрилансеров, компаний и культурных инициатив в сферах кино, дизайна, музыки, театра, медиа, IT, PR и народных промыслов.

Ранее Фокус писал, что в Украине большинство подарков подлежит обязательному налогообложению. Под подарки попадают не только вещи и деньги, но и льготы, услуги или нематериальные активы. В 2025 году необлагаемым считается только подарок до 25% минимальной зарплаты (2000 гривен), а денежные подарки облагаются налогом полностью независимо от суммы.