Господарський кодекс України втрачає чинність: що зміниться для бізнесу з 28 серпня

28 серпня 2025 року в Україні набуває чинності новий Закон № 4196-IX, який скасовує Господарський кодекс України та започатковує трирічний перехідний період для реформування підприємницької діяльності. Міністерство юстиції роз’яснює, як бізнесу та державним установам підготуватися до змін і зберегти правову безпеку.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства юстиції, скасування ГК України означає, що старі норми, які регулювали господарські відносини понад два десятиліття, втратять чинність. Для уникнення юридичної невизначеності закон передбачає перехідний період тривалістю три роки, протягом якого відбуватиметься поступова адаптація підприємств до нових правил.

Що зміниться в управлінні підприємствами

Перші шість місяців перехідного періоду суб’єкти управління державними підприємствами мають вирішити, чи перетворювати їх в акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Якщо рішення не буде ухвалене, Уряд передасть майно підприємства до управління Фонду державного майна України, який протягом року ухвалює рішення про приватизацію або ліквідацію підприємства.

Закон № 4196 також реформує правовий режим майна державних і комунальних підприємств, поступово замінюючи право господарського відання та право оперативного управління на право власності або узуфрукт. Це стосується й комунальних та приватних підприємств: їхні організаційно-правові форми мають бути приведені у відповідність до нових правил.

З дня введення закону заборонено створювати нові юридичні особи у застарілих організаційно-правових формах, серед яких:

державні та комунальні підприємства;

спільні підприємства;

приватні підприємства;

підприємства об’єднань громадян та інші.

Через три роки після початку дії закону також забороняється змінювати відомості про існуючі підприємства у Єдиному державному реєстрі, крім випадків припинення, реорганізації, зміни керівництва або банкрутства.

Як новий закон замінює старі норми ГК

Мін’юст підкреслює, що багато положень ГК дублюють спеціальні закони або вже втратили актуальність. Наприклад, глави про державне регулювання господарської діяльності та державне замовлення зараз врегульовані окремими законами про публічні закупівлі, економічну конкуренцію та ліцензування. Інші глави, що регулювали підприємництво, неконкурентну діяльність, майно, корпоративні права, господарські зобов’язання, фінансову діяльність та зовнішньоекономічну діяльність, тепер опираються на положення Цивільного кодексу, спеціальні закони або закони про управління об’єктами державної власності та місцевого самоврядування.

Наприклад, глава 4 ГК, яка визначала поняття "підприємництво", тепер інтегрована в Закон № 4196, Цивільний кодекс та Закон про державну реєстрацію юридичних осіб. Глава 23 щодо банкрутства втратила актуальність після ухвалення у 2019 році Кодексу з процедур банкрутства. А норми щодо спеціальних економічних зон і вільних митних зон врегульовані Конституцією, Митним кодексом та Законом про зовнішньоекономічну діяльність.

Закон № 4196 також деталізує порядок формування структури підприємства, його підрозділів та управління ними. Відокремлені підрозділи та філії створюються на підставі установчих документів, а рішення про їхню реорганізацію або ліквідацію належать до компетенції наглядової ради або виконавчого органу підприємства згідно із Законом про акціонерні товариства.

Таким чином, під час трирічного перехідного періоду підприємства можуть продовжувати свою діяльність, керуючись нормами Закону № 4196, Цивільного кодексу та спеціальних законів. Міністерство юстиції радить керівникам і юристам уважно опрацювати встановлені вимоги, аби забезпечити безперервність діяльності та уникнути порушень у сфері державного і комунального управління, приватного бізнесу та корпоративних відносин.

