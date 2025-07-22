Українці мають платити податки навіть із подарунків: про які суми йдеться

В Україні діє законодавча норма, згідно з якою більшість подарунків підлягає обов'язковому оподаткуванню. Відповідні положення були закріплені в Податковому кодексі ще 2011 року і залишаються чинними без послаблень — навіть в умовах воєнного стану.

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Подарунком вважаються не тільки матеріальні речі або грошові кошти, а й пільги, послуги або нематеріальні активи, які передають безоплатно або за ціною, нижчою за ринкову. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

У 2025 році неоподатковуваним залишається подарунок, вартість якого не перевищує 25% мінімальної заробітної плати (тобто 2000 гривень). Виняток становлять грошові подарунки: вони підлягають оподаткуванню в повному обсязі незалежно від суми.

Як пише видання "Новини.LIVE", існує три варіанти оподаткування залежно від індивідуальних обставин платника:

ставка 0% — дарування здійснили родичі 1 або 2 ступеня споріднення (діти, чоловік/дружина, батьки, рідні брати/сестри, дідусь/бабуся по обох лініях);

ставка 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору — майно надійшло від осіб, які не входять до переліку родичів 1 або 2 ступеня споріднення;

ставка 18% ПДФО і 5% військового збору — подарунок отримано від нерезидентів України.

Відповідальність за сплату податку несе особа, яка отримала подарунок. Вона зобов'язана самостійно задекларувати дохід і перерахувати грошові кошти до бюджету. Для нерезидентів передбачена сплата податку до моменту нотаріального оформлення дарування.

Юридичні особи, зокрема роботодавці, повинні дотримуватися процедурного порядку в разі надання подарунків працівникам. Усі витрати мають бути задокументовані, а самі подарунки — враховані. Порушення цих вимог може спричинити податкові санкції.

Раніше Фокус дізнався, скільки доведеться заплатити податків за отримані подарунки у 2025 році. Оподаткування здійснюється в тому році, коли було отримано дохід.

Нагадаємо, що стягнення аліментів з безробітного або з фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має особливості. Деталі про аліменти у 2025 році, їхню сплату та штрафи для боржників з'ясував Фокус.

Раніше Фокус писав, що в Сімейному кодексі України зазначено, що батьки повинні надавати фінансову підтримку своїм дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років. Якщо батьки розлучаються, тоді один з них (як правило той, з яким дитина не живе), повинен виплачувати їй аліменти. Тим часом минулого року розмір аліментів змінився, оскільки підвищився прожитковий мінімум.