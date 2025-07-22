Украинцы должны платить налоги даже с подарков: о каких суммах говорится

В Украине действует законодательная норма, согласно которой большинство подарков подлежит обязательному налогообложению. Соответствующие положения были закреплены в Налоговом кодексе еще в 2011 году и остаются в силе без послаблений — даже в условиях военного положения.

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Подарком считаются не только материальные вещи или денежные средства, но и льготы, услуги или нематериальные активы, которые передаются безвозмездно или по цене ниже рыночной. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

В 2025 году необлагаемым налогом остается подарок, стоимость которого не превышает 25% минимальной заработной платы (то есть 2000 гривен). Исключение составляют денежные подарки: они подлежат налогообложению в полном объеме вне зависимости от суммы.

Как пишет издание "Новини.LIVE", Существует три варианта налогообложения в зависимости от индивидуальных обстоятельств плательщика:

ставка 0% — дарение осуществили родственники 1 или 2 степени родства (дети, муж/жена, родители, родные братья/сестры, дедушка/бабушка по обеим линиям);

ставка 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора — имущество поступило от лиц, которые не входят в перечень родственников 1 или 2 степени родства;

ставка 18% НДФЛ и 5% военного сбора — подарок получен от нерезидентов Украины.

Ответственность за уплату налога несет лицо, получившее подарок. Она обязана самостоятельно задекларировать доход и перечислить денежные средства в бюджет. Для нерезидентов предусмотрена уплата налога до момента нотариального оформления дарения.

Юридические лица, в частности работодатели, должны соблюдать процедурный порядок в случае предоставления подарков работникам. Все расходы должны быть задокументированы, а сами подарки — учтены. Нарушение этих требований может повлечь за собой налоговые санкции.

Ранее Фокус узнал, сколько придется заплатить налогов за полученные подарки в 2025 году. Налогообложение осуществляется в том году, когда был получен доход.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.