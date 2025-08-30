В Харькове произошли столкновения между членами "Правого сектора" и полицией во время акции ЛГБТ (видео)

В Харькове представители организации "Правый сектор" пытались прорвать кордон с полицией к участникам "Харьков Прайда", которые проводили благотворительный фестиваль "Прайд-Фест". В результате чего началась стычка между правоохранителями и неизвестными.

Видео со столкновениями между полицией и представителями организации обнародовали местные паблики в Telegram.

По сообщениям соцсетей, стычка произошла на Куликовском спуске Харькова. По информации пабликов, группа молодых людей с флагами организаций "Братство" и "Правый сектор" пыталась пройти через полицейский кордон к месту проведения фестиваля сообщества "Харьков Прайд".

Позже"Суспільне. Харьков" сообщило, что на месте происшествия работают полиция диалога. По факту потасовки задержанных или пострадавших нет.

Соорганизатор мероприятия Вера Чернигина заявила журналистам, что ей было известно о возможных провокациях. Она поблагодарила правоохранителей за безопасность и добавила, что неизвестные "пытались давить на границу полиции".

"Их оттеснили. [Была] стычка", — сообщила организатор.

Полиция Харьковской области не прокомментировала информацию о факте столкновения, а также о пострадавших или задержанных. На момент публикации материала Фокус пытался связаться с правоохранителями Харькова, однако ответа не получил.

Ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнула стычка между полицией и митингующими против ЛГБТК+. Стычка возникла между представителями правых организаций против фестиваля квир-кино Sunny Bunny ("Солнечный зайчик"), который представители ЛГБТК+ сообщества проводят возле кинотеатра "Жовтень" в Подольском районе.

Впоследствии стало известно, как военный ударил полицейского по голове протезом во время столкновения на "КиевПрайде". В сети распространяется информация, что правоохранители в Киеве задержали военного и повредили его протез.