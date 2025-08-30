У Харкові сталися сутички між членами "Правого сектора" та поліцією під час акції ЛГБТ (відео)

У Харкові представники організації "Правий сектор" намагалися прорвати кордон з поліцією до учасників "Харків Прайду", які проводили благодійний фестиваль "Прайд-Фест". В результаті чого розпочалася сутичка між правоохоронцями та невідомими.

Відео з сутичками між поліцією та представниками організації оприлюднили місцеві пабліки в Telegram.

За повідомленнями соцмереж, сутичка сталася на Куликівському узвозі Харкова. За інформацією пабліків, група молодиків з прапорами організацій "Братство" та "Правий сектор" намагалася пройти через поліцейський кордон до місця проведення фестивалю спільноти "Харків Прайд".

Пізніше "Суспільне. Харків" повідомило, що на місці події працюють поліція діалогу. За фактом штовханини затриманих чи постраждалих немає.

Співорганізаторка заходу Віра Чернігина заявила журналістам, що їй було відомо про можливі провокації. Вона подякувала правоохоронцям за безпеку та додала, що невідомі "намагалися тиснути на кордон поліції".

"Їх відтіснили. [Була] сутичка", — повідомила організаторка.

Поліція Харківської області не прокоментувала інформацію про факт сутички, а також про постраждалих чи затриманих. На момент публікації матеріалу Фокус намагався зв'язатися з правоохоронцями Харкова, однак відповіді не отримав.

