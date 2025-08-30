Родился в рубашке: мужчина выжил после падения с 19-го этажа (фото)

В Днепровском районе Киева неизвестный молодой человек прыгнул с 19-го этажа, однако смог выжить. Несмотря на падение с высоты, мужчина упал на машину, а медики госпитализировали пострадавшего.

Кадры с места происшествия, которое произошло на улице Воскресенская, 18А, обнародовали местные паблики в соцсетях.

На фото можно увидеть, как молодой человек лежит в авто, упав с большой высоты и сломав крышу машины. Изображения показывают, что на мужчине находится фиксатор шеи, характерный для лиц, получивших серьезные травмы позвоночника.

Врачи на месте инцидента Фото: "Київ ІНФО" / Telegram Мужчина прыгал с 19-го этажа Фото: "Київ ІНФО" / Telegram

По словам очевидцев происшествия, мужчина прыгнул с высоты 19-го этажа, однако упал на крышу автомобиля. Когда свидетели убедились, что несмотря на падение молодой человек выжил, то немедленно вызвали скорую.

Впоследствии в полиции Днепровского района Киева прокомментировали инцидент. По данным правоохранителей, пострадавшему мужчине 36 лет, который выпрыгнул с 19-го этажа и приземлился на крышу автомобиля во дворе.

"Сейчас мужчину госпитализировали в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма живота и травма грудной клетки", — цитирует слова пресс-службы полиции ТСН.

Известно, что следователи планируют провести расследование по факту инцидента. По предварительной версии, причиной прыжка мужчины стала попытка самоубийства.

