Народився у сорочці: чоловік вижив після падіння з 19-го поверху (фото)

У Дніпровському районі Києва невідомий молодик стрибнув з 19-го поверху, однак зміг вижити. Попри падіння з висоти, чоловіку вдалося вижити, а медики госпіталізували постраждалого.

Related video

Кадри з місця події, яке сталося на вулиці Воскресенська, 18А, оприлюднили місцеві пабліки в соцмережах.

На фото можна побачити, як молодик лежить в авто, впавши з великої висоти та зламавши дах машини. Світлини показують, що на чоловікові перебуває фіксатор шиї, характерний для осіб, які зазнали серйозних травм хребта.

Лікарі на місці інциденту Фото: "Київ ІНФО" / Telegram Чоловік стрибав з 19-го поверху Фото: "Київ ІНФО" / Telegram

За словами очевидців події, чоловік стрибнув з висоти 19-го поверху, однак упав на дах автомобіля. Коли свідки переконалися, що попри падіння молодик вижив, то негайно викликали швидку.

Згодом у поліції Дніпровського району Києва прокоментували інцидент. За даними правоохоронців, постраждалому чоловіку 36 років, який вистрибнув з 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля у дворі.

"Наразі чоловіка ушпиталізували до лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, закрита травма живота та травма грудної клітини", — цитує слова пресслужби поліції ТСН.

Наразі відомо, що слідчі планують провести розслідування за фактом інциденту. За попередньою версією, причиною стрибка чоловіка стала спроба самогубства.

Раніше Фокус повідомляв, що в столиці жінка з дитиною намагалася стрибнути з 12 поверху. Правоохоронцям про намір жінки накласти на себе руки разом із дитиною повідомила її мати.

Згодом стало відомо, як у Києві 10-річний хлопчик стрибнув з шостого поверху. Хлопчик спілкувався з "кураторами" із так званої групи смерті, відомого під назвою "Синій кит".