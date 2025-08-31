Запрет Украины на паломничество хасидов в Умань: официальные лица отрицают слухи

В сети распространились информация, что Украина не разрешит ежегодное паломничество евреев-хасидов в Умань в сентябре из-за войны с Российской Федерацией. Однако новость уже опровергли.

Related video

О запрете на паломничество на могилу раввина Нахмана из Брацлава во время празднования Рош ха-Шана сначала заявил в социальной сети X журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.

Издание The Times of Israel сообщало, что решение запретить паломникам посещать могилу лидера хасидов раввина Нахмана из Брестла во время праздника Рош ха-Шана частично связано с запретом на массовые собрания, который действует по всей Украине

Согласно сообщениям СМИ, один из чиновников якобы сказал журналистам, что Украина разочарована отсутствием поддержки со стороны Израиля. По его словам, в случае осуществления паломничества, Киев хочет, чтобы Иерусалим предоставил как финансовую поддержку, так и физическое присутствие полиции на месте в Умани.

Позже Барак Равид опроверг свое сообщение о запрете на паломничество хасидов в Умань, ссылаясь на представителя МИД Израиля Орена Марморштейна. Представитель дипломатического ведомства заявил, что на сегодня нет никаких изменений в украинской политике относительно посещения Умани хасидами.

Опровержение также опубликовало израильское издание Maariv, процитировав главу Брацславского союза в Умани Натана Бен-Нуна. По его словам, подготовка к паломничеству продолжается в обычном режиме.

Важно

Российская ракета разрушила еврейское кладбище на Николаевщине (фото)

"На этой неделе мы встретились со всеми соответствующими чиновниками в Киеве, завершили согласование мер безопасности и получили все необходимые разрешения для проведения кибуца", — сказал Бен-Нун.

Заместитель спикера Кнессета, депутат от партии "Ликуд" Элиягу Ревиво, который участвует в подготовке поездки, добавил, что на сегодня нет официальной директивы, которая бы запрещала верующим приезжать в Умань.

"Местные чиновники в районе продолжают поддерживать контакт с представителями Брацлавской унии. Я постоянно контактирую с МИД и посольством в Украине, и если будет принято официальное решение, мы будем действовать соответственно и рассмотрим все способы, которые позволят десяткам тысяч верующих посетить гробницу раввина Нахмана на Рош ха-Шана", — заявил он.

Напомним, несмотря на войну, в 2022 году в Умань прибыли более 20 тысяч хасидов-паломников.

Фокус также сообщал, что более двух десятков хасидов посетили Умань в 2023 году.