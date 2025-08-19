Российская ракета разрушила еврейское кладбище на Николаевщине (фото)

19 августа российская ракета попала в старинное еврейское кладбище в городе Первомайск Николаевской области, повреждены многочисленные могилы. Инцидент произошел посреди территории кладбища, и это делает невозможным полную оценку ущерба до завершения работы спасательных служб.

По информации Главного Раввина Украины Моше Асмана, сейчас на месте происшествия работают спасательные службы и специалисты. Раввин города Первомайска Леви Перельштейн отметил, что в ближайшее время можно будет оценить весь масштаб повреждений.

Публикация Главного Раввина Украины в Facebook Фото: Скриншот

Как сообщает представитель еврейской общины, это не первый случай разрушения кладбищ во время ракетных ударов. В частности, ранее удары уже приходились на кладбища в Киеве, Глухове, Белой Церкви и других городах, а также Бабий Яр подвергался нескольким атакам.

"Мертвые не могут ответить или постоять за себя, но это обязанность живых!", — пишет Главный Раввин Украины.

Удар по еврейскому кладбищу на Николаевщине Фото: Социальные сети

Напомним, что в 2024 году российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по кладбищу в селе Циркуны на Харьковщине. По данным полиции, на обнародованных фотографиях видно многочисленные поврежденные могилы. Кроме этого, под обстрел попала территория соседнего садового общества.

Также в ночь на 19 августа во время атаки ВС РФ в Кременчуге и Лубнах прогремели десятки взрывов. Городской голова Виталий Малецкий сообщил, что под прицелом вражеских дронов оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Так, в Лубенском районе временно остались без электроэнергии более 1 500 абонентов.

Кроме этого, Фокус писал, что в этот же день российские оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль скорой помощи в Купянском районе Харьковской области. Пострадали двое медицинских работников 57 и 43 лет, их доставили в больницу со взрывными ранениями. Карета скорой получила значительные повреждения, а на месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники для документирования инцидента.