Російська ракета зруйнувала єврейське кладовище на Миколаївщині (фото)

19 серпня російська ракета влучила у старовинне єврейське кладовище в місті Первомайськ на Миколаївщині, пошкоджено численні могили. Інцидент стався посеред території кладовища, і це унеможливлює повну оцінку збитків до завершення роботи рятувальних служб.

За інформацією Головного Рабина України Моше Асмана, зараз на місці події працюють рятувальні служби та фахівці. Рабин міста Первомайська Леві Перельштейн зазначив, що найближчим часом можна буде оцінити весь масштаб пошкоджень.

Як повідомляє представник єврейської громади, це не перший випадок руйнування кладовищ під час ракетних ударів. Зокрема, раніше удари вже припадали на цвинтарі у Києві, Глухові, Білій Церкві та інших містах, а також Бабин Яр зазнавав кількох атак.

"Мертві не можуть відповісти чи постояти за себе, але це обовʼязок живих!", — пише Головний Рабин України.

Нагадаємо, що у 2024 році російські війська завдали удару керованими авіабомбами по цвинтарю в селі Циркуни на Харківщині. За даними поліції, на оприлюднених фотографіях видно численні пошкоджені могили. Окрім цього, під обстріл потрапила територія сусіднього садового товариства.

Також в ніч на 19 серпня під час атаки ЗС РФ у Кременчуці та Лубнах пролунали десятки вибухів. Міський голова Віталій Малецький повідомив, що під прицілом ворожих дронів опинилися об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Так, у Лубенському районі тимчасово залишилися без електроенергії понад 1 500 абонентів.

Окрім цього, Фокус писав, що цього ж дня російські окупанти атакували FPV-дроном автомобіль швидкої допомоги у Куп'янському районі Харківської області. Постраждали двоє медичних працівників 57 і 43 років, їх доправили до лікарні з вибуховими пораненнями. Карета швидкої зазнала значних пошкоджень, а на місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки для документування інциденту.