Заборона України на паломництво хасидів до Умані: офіційні особи заперечують чутки

Мережею поширилися інформація, що Україна не дозволить щорічне паломництво євреїв-хасидів до Умані у вересні через війну з Російською Федерацією. Однак новину вже спростували.

Related video

Про заборону на паломництво на могилу рабина Нахмана з Брацлава під час святкування Рош га-Шана спочатку заявив в соціальній мережі X журналіст видання Axios Барак Равід, посилаючись на високопоставленого українського чиновника.

Видання The Times of Israel повідомляло, що рішення заборонити паломникам відвідувати могилу лідера хасидів рабина Нахмана з Брестла під час свята Рош га-Шана частково пов'язане із забороною на масові зібрання, яка діє по всій Україні

Згідно з повідомленнями ЗМІ, один з чиновників нібито сказав журналістам, що Україна розчарована відсутністю підтримки з боку Ізраїлю. За його словами, у випадку здійснення паломництва, Київ хоче, щоб Єрусалим надав як фінансову підтримку, так і фізичну присутність поліції на місці в Умані.

Пізніше Барак Равід спростував своє повідомлення про заборону на паломництво хасидів до Умані, посилаючись на речника МЗС Ізраїлю Орена Марморштейна. Представник дипломатичного відомства заявив, що станом на сьогодні немає жодних змін в українській політиці щодо відвідування Умані хасидами.

Спростування також опублікувало ізраїльське видання Maariv, процитувавши голову Брацславського союзу в Умані Натана Бен-Нуна. За його словами, підготовка до паломництва триває у звичайному режимі.

Важливо

Російська ракета зруйнувала єврейське кладовище на Миколаївщині (фото)

"Цього тижня ми зустрілися з усіма відповідними урядовцями в Києві, завершили узгодження заходів безпеки та отримали всі необхідні дозволи для проведення кібуцу", — сказав Бен-Нун.

Заступник спікера Кнесету, депутат від партії "Лікуд" Еліягу Ревіво, який бере участь у підготовці поїздки, додав, що на сьогодні немає офіційної директиви, яка б забороняла вірянам приїжджати до Умані.

"Місцеві чиновники в районі продовжують підтримувати контакт з представниками Брацлавської унії. Я постійно контактую з МЗС та посольством в Україні, і якщо буде прийнято офіційне рішення, ми діятимемо відповідно та розглянемо всі способи, які дозволять десяткам тисяч вірян відвідати гробницю рабина Нахмана на Рош га-Шана", — заявив він.

Нагадаємо, попри війну, у 2022 році в Умань прибули понад 20 тисяч хасидів-паломників.

Фокус також повідомляв, що більш як два десятки хасидів відвідали Умань у 2023 році.