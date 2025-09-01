В Киеве ухудшился воздух: горожан призывают закрыть окна и не выходить на улицу

1 сентября в столице зафиксировали временное ухудшение состояния воздуха. Эксперты объясняют это неблагоприятными метеорологическими условиями и советуют горожанам ограничить пребывание на улице.

По информации Киевской городской государственной администрации, по состоянию на 10:30 в столице наблюдается повышение концентрации взвешенных частиц в воздухе. Причиной ситуации называют низкую скорость ветра, что способствует накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое.

До стабилизации состояния воздуха киевлянам рекомендуют закрывать окна, меньше находиться на открытом воздухе, употреблять больше воды и использовать очистители воздуха на максимальном режиме.

Публикация КГГА в Facebook Фото: Скриншот

Кроме этого, как говорится на портале SaveEcoBot, индекс качества атмосферного воздуха в Киеве по состоянию на 12:00 1 сентября составил 54 по формуле NowCast (US EPA) для мелкодисперсной пыли фракции 2,5 мкм. Это соответствует умеренному уровню загрязнения, который может вызвать незначительный дискомфорт у людей с повышенной чувствительностью.

Показатели отличаются в зависимости от района, в частности, худшая ситуация зафиксирована:

в Подольском районе — индекс 71, а также в Святошинском — 65;

Деснянском и Днепровском — по 62:

Голосеевском — 55;

Печерском — 54.

Карта состояния воздуха в Киеве Фото: Скриншот

Зато более благоприятные условия наблюдаются в Шевченковском районе — 49, Дарницком и Оболонском — по 47, а самый низкий уровень зафиксирован в Соломенском районе — 38.

Напомним, что последнее ухудшение качества воздуха в Киеве наблюдалось 28 августа из-за масштабного обстрела города РФ. В нескольких районах вблизи Днепра зафиксировали желтый и оранжевый уровни загрязнения, тогда как в большинстве районов воздух оставался относительно чистым.

Также Фокус писал, что по информации синоптиков, первый месяц осени в Украине в этом году будет больше напоминать продолжение лета. Так, в течение 1-7 сентября ожидается теплая, местами жаркая погода, особенно на юге, востоке и в центральных областях. Прогнозируют, что антициклоны принесут устойчивое высокое давление, что ограничит образование дождевых облаков, поэтому осадков в начале сентября будет мало. Однако после 20 сентября в Украине возможны похолодание и ночные заморозки.