У Києві погіршилось повітря: містян закликають закрити вікна та не виходити на вулицю
1 вересня у столиці зафіксували тимчасове погіршення стану повітря. Експерти пояснюють це несприятливими метеорологічними умовами та радять містянам обмежити перебування на вулиці.
За інформацією Київської міської державної адміністрації, станом на 10:30 у столиці спостерігається підвищення концентрації зважених часток у повітрі. Причиною ситуації називають низьку швидкість вітру, що сприяє накопиченню й утриманню шкідливих домішок у приземному шарі.
До стабілізації стану повітря киянам рекомендують зачиняти вікна, менше перебувати на відкритому повітрі, вживати більше води та використовувати очищувачі повітря на максимальному режимі.
Окрім цього, як йдеться на порталі SaveEcoBot, індекс якості атмосферного повітря у Києві станом на 12:00 1 вересня становив 54 за формулою NowCast (US EPA) для дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мкм. Це відповідає помірному рівню забруднення, який може викликати незначний дискомфорт у людей з підвищеною чутливістю.
Показники відрізняються залежно від району, зокрема, найгірша ситуація зафіксована:
- у Подільському районі — індекс 71, а також у Святошинському — 65;
- Деснянському та Дніпровському — по 62:
- Голосіївському — 55;
- Печерському — 54.
Натомість більш сприятливі умови спостерігаються у Шевченківському районі — 49, Дарницькому та Оболонському — по 47, а найнижчий рівень зафіксовано у Солом’янському районі — 38.
Нагадаємо, що останнє погіршення якості повітря у Києві спостерігалося 28 серпня через масштабний обстріл міста РФ. У кількох районах поблизу Дніпра зафіксували жовтий і помаранчевий рівні забруднення, тоді як у більшості районів повітря залишалося відносно чистим.
Також Фокус писав, що за інформацією синоптиків, перший місяць осені в Україні цього року більше нагадуватиме продовження літа. Так, протягом 1–7 вересня очікується тепла, місцями спекотна погода, особливо на півдні, сході та в центральних областях. Прогнозують, що антициклони принесуть стійкий високий тиск, що обмежить утворення дощових хмар, тож опадів на початку вересня буде мало. Однак після 20 вересня в Україні можливі похолодання та нічні заморозки.