У Києві погіршилось повітря: містян закликають закрити вікна та не виходити на вулицю

1 вересня у столиці зафіксували тимчасове погіршення стану повітря. Експерти пояснюють це несприятливими метеорологічними умовами та радять містянам обмежити перебування на вулиці.

За інформацією Київської міської державної адміністрації, станом на 10:30 у столиці спостерігається підвищення концентрації зважених часток у повітрі. Причиною ситуації називають низьку швидкість вітру, що сприяє накопиченню й утриманню шкідливих домішок у приземному шарі.

До стабілізації стану повітря киянам рекомендують зачиняти вікна, менше перебувати на відкритому повітрі, вживати більше води та використовувати очищувачі повітря на максимальному режимі.

Публікація КМДА у Facebook Фото: Скриншот

Окрім цього, як йдеться на порталі SaveEcoBot, індекс якості атмосферного повітря у Києві станом на 12:00 1 вересня становив 54 за формулою NowCast (US EPA) для дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мкм. Це відповідає помірному рівню забруднення, який може викликати незначний дискомфорт у людей з підвищеною чутливістю.

Показники відрізняються залежно від району, зокрема, найгірша ситуація зафіксована:

у Подільському районі — індекс 71, а також у Святошинському — 65;

Деснянському та Дніпровському — по 62:

Голосіївському — 55;

Печерському — 54.

Карта стану повітря у Києві Фото: Скриншот

Натомість більш сприятливі умови спостерігаються у Шевченківському районі — 49, Дарницькому та Оболонському — по 47, а найнижчий рівень зафіксовано у Солом’янському районі — 38.

Нагадаємо, що останнє погіршення якості повітря у Києві спостерігалося 28 серпня через масштабний обстріл міста РФ. У кількох районах поблизу Дніпра зафіксували жовтий і помаранчевий рівні забруднення, тоді як у більшості районів повітря залишалося відносно чистим.

Також Фокус писав, що за інформацією синоптиків, перший місяць осені в Україні цього року більше нагадуватиме продовження літа. Так, протягом 1–7 вересня очікується тепла, місцями спекотна погода, особливо на півдні, сході та в центральних областях. Прогнозують, що антициклони принесуть стійкий високий тиск, що обмежить утворення дощових хмар, тож опадів на початку вересня буде мало. Однак після 20 вересня в Україні можливі похолодання та нічні заморозки.