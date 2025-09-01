Враг появился в парках и лесах: опасный вредитель попал в Украину из РФ (инфографика)

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предупредила об угрозе для лесов и городских зеленых зон. Речь идет об узкозлатке ясеневой — насекомом, которое уничтожает деревья и наносит значительный экономический ущерб.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, в Украине распространяется карантинный вредитель — узкозлатка ясеневая (Agrilus planipennis), которая представляет опасность для ясеневых насаждений. Очаги насекомого уже зафиксированы в Киеве, Киевской, Харьковской и Луганской областях.

Специалисты отмечают, что этот вид происходит из Восточной Азии и попал в Украину с территории России. Наличие вредителя создает угрозу как для природных лесов, так и для городских зеленых зон, где ясени часто высаживают в декоративных целях.

Приметы вредителя

Взрослый жук мелкий, длиной около 8-14 мм, с характерным металлическим зеленовато-синим блеском. Личинки, достигающие до 30 мм, проникают в древесину и повреждают сосудистую систему дерева, что в конечном итоге приводит к его гибели. За год формируется одно поколение, личинки зимуют под корой.

Узкозлатка ясеневая изумрудная Фото: Госпродпотребслужба

Признаки поражения растений

Среди основных признаков поражения — засыхание ветвей, появление желтых листьев, отрастание молодых побегов у основания ствола. Характерны также "S"-образные ходы под корой и отверстия округлой формы, через которые выходит взрослое насекомое.

Госпродпотребслужба отмечает, что узкозлатка вызывает потерю декоративности городских насаждений, экономические убытки из-за сокращения рынков сбыта древесины ясеня и риск уничтожения целых экосистем.

Для сдерживания распространения вредителя проводятся мониторинг и регулярные обследования деревьев. Пораженные насаждения рекомендуют удалять и уничтожать путем измельчения и сжигания. Также в карантинных зонах запрещен вывоз древесины ясеня, включая дрова, и высадку саженцев этого вида.

Признаки поражения Фото: Госпродпотребслужба

Рекомендации и профилактика

Владельцам садов и приусадебных участков надо регулярно осматривать деревья и по возможности высаживать другие породы, если территория относится к зоне риска. В случае выявления признаков поражения нужно сообщать в территориальные органы Госпродпотребслужбы.

"Своевременное выявление и уничтожение поврежденных деревьев — единственный способ сохранить насаждения и не допустить масштабного распространения вредителя", — отмечают в ведомстве.

Кроме того, совместно с европейским проектом EU4SaferFood подготовлены информационные материалы для населения о признаках повреждения ясеней, методах борьбы с вредителями и путях распространения других опасных видов, в частности американской белой бабочки.

Напомним, узкозлатка ясеневая уже уничтожила значительные площади ясеневых лесов в США и странах Европы. В Украине насекомое впервые было обнаружено несколько лет назад, однако его ареал постепенно расширяется.

