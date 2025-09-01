Ворог з'явився у парках і лісах: небезпечний шкідник потрапив до України з РФ (інфографіка)

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів попередила про загрозу для лісів і міських зелених зон. Йдеться про вузькозлатку ясеневу – комаху, що нищить дерева та завдає значних економічних збитків.

Як повідомили у Держпродспоживслужбі, в Україні поширюється карантинний шкідник – вузькозлатка ясенева (Agrilus planipennis), яка становить небезпеку для ясеневих насаджень. Вогнища комахи вже зафіксовані у Києві, Київській, Харківській та Луганській областях.

Фахівці зазначають, що цей вид походить зі Східної Азії та потрапив до України з території Росії. Наявність шкідника створює загрозу як для природних лісів, так і для міських зелених зон, де ясені часто висаджують у декоративних цілях.

Прикмети шкідника

Дорослий жук дрібний, завдовжки близько 8–14 мм, з характерним металевим зеленувато-синім блиском. Личинки, що досягають до 30 мм, проникають у деревину й ушкоджують судинну систему дерева, що зрештою призводить до його загибелі. За рік формується одне покоління, личинки зимують під корою.

Вузькозлатка ясенева смарагдова

Ознаки ураження рослин

Серед основних ознак ураження – засихання гілок, поява жовтого листя, відростання молодих пагонів біля основи стовбура. Характерні також "S"-подібні ходи під корою та отвори округлої форми, через які виходить доросла комаха.

Держпродспоживслужба наголошує, що вузькозлатка спричиняє втрату декоративності міських насаджень, економічні збитки через скорочення ринків збуту деревини ясеня та ризик знищення цілих екосистем.

Для стримування поширення шкідника проводяться моніторинг і регулярні обстеження дерев. Уражені насадження рекомендують видаляти та знищувати шляхом подрібнення й спалювання. Також у карантинних зонах заборонено вивезення деревини ясеня, включно з дровами, та висадку саджанців цього виду.

Ознаки ураження

Рекомендації та профілактика

Власникам садів і присадибних ділянок треба регулярно оглядати дерева й за можливості висаджувати інші породи, якщо територія належить до зони ризику. У разі виявлення ознак ураження потрібно повідомляти територіальні органи Держпродспоживслужби.

"Своєчасне виявлення та знищення пошкоджених дерев – єдиний спосіб зберегти насадження та не допустити масштабного поширення шкідника", – зазначають у відомстві.

Крім того, спільно з європейським проєктом EU4SaferFood підготовлено інформаційні матеріали для населення щодо ознак пошкодження ясенів, методів боротьби зі шкідниками та шляхів поширення інших небезпечних видів, зокрема американського білого метелика.

Нагадаємо, вузькозлатка ясенева вже знищила значні площі ясеневих лісів у США та країнах Європи. В Україні комаха вперше була виявлена кілька років тому, однак її ареал поступово розширюється.

