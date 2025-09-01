"Экспериментальный проект" стартовал: с 1 сентября срок обучения для учеников составит 12 лет

В Украине с 1 сентября стартовал экспериментальный проект внедрения 12-летней школы. Новый формат предусматривает тестирование программ академического и профессионального обучения, подготовленных специально для перехода на евростандарт образования.

По информации председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, Кабмин уже принял соответствующее решение, а порядок проведения эксперимента будет обнародован в ближайшее время. В общем, проект продлится до 1 сентября 2027 года.

Новый формат предусматривает два основных направления: академическое и профессиональное. Академические лицеи позволят ученикам углубленно осваивать выбранный профиль — гуманитарный, естественный или другой, соответствующий способностям и склонностям ребенка. Зато профильное обучение поможет концентрироваться на ключевых дисциплинах без перегрузки, сохраняя физическое и ментальное здоровье учеников.

"Это даст возможность концентрироваться на главном. Не перегружать ребенка, сохраняя его физическое и ментальное здоровье, развивая его лучшие способности", — говорится в заметке.

Профессиональные лицеи также получат возможность сочетать полное среднее образование с получением профессии. По планам Министерства образования, старшая профильная школа позволит лучшую подготовку к поступлению в университеты, а в перспективе может сократить продолжительность бакалавриата с четырех до трех лет.

Как пояснил Сергей Бабак в своей публикации, эксперимент является первым шагом к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и адаптации украинской системы к европейским нормам. Ожидается, что после завершения тестирования в 2027 году 12-летняя система станет обязательной для всех школ страны.

Новый учебный год начат: сколько учеников будут получать знания в этом году

Кроме этого, в своем телеграмм-канале он отметил, что учебный год в Украине официально начался, и в этом году ожидается около 3,5 миллиона школьников, которые вернутся за парты или начнут обучение дистанционно.

В частности, по его информации, около 10% учеников сейчас находятся за рубежом или на временно оккупированных территориях. Они получают образование дистанционно или по другим альтернативным форматам: 35 361 ребенок учится на временно оккупированных территориях, а еще 302 889 — за пределами Украины.

Всего в этом году в стране будет работать около 12 тысяч школ. Более 8 тысяч обеспечат очное обучение, примерно 2,5 тысячи — совместят очную и дистанционную формы, а еще около 1,5 тысячи школ будут полностью работать дистанционно.

Напомним, что ранее Фокус рассказывал, что недавно в Украине согласовали предложение Министерства образования и науки по "экспериментальному проекту". В частности, правительство хочет таким образом создать условия для перехода на 12-летнее обучение.

Более того, в конце июля сообщалось, что с 2027 года украинские школьники будут учиться по новому формату. Так, после 9 класса ученики смогут самостоятельно выбирать профиль и предметы в соответствии с собственными интересами и будущими планами.