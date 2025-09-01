"Експериментальний проєкт" стартував: з 1 вересня учні навчатимуться 12 років

В Україні з 1 вересня стартував експериментальний проєкт впровадження 12-річної школи. Новий формат передбачає тестування програм академічного та професійного навчання, підготовлених спеціально для переходу на євростандарт освіти.

За інформацією голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, Кабмін вже ухвалив відповідне рішення, а порядок проведення експерименту буде оприлюднено найближчим часом. Загалом, проєкт триватиме до 1 вересня 2027 року.

Новий формат передбачає два основні напрями: академічний та професійний. Академічні ліцеї дозволять учням поглиблено опановувати обраний профіль — гуманітарний, природничий чи інший, що відповідає здібностям і нахилам дитини. Натомість профільне навчання допоможе концентруватися на ключових дисциплінах без перевантаження, зберігаючи фізичне та ментальне здоров’я учнів.

"Це надасть можливість концентруватися на головному. Не перевантажувати дитину, зберігаючи її фізичне і ментальне здоров’я, розвиваючи її найкращі здібності", - йдеться в дописі.

Професійні ліцеї також отримають змогу поєднувати повну середню освіту з набуттям професії. За планами Міністерства освіти, старша профільна школа дозволить кращу підготовку до вступу в університети, а в перспективі може скоротити тривалість бакалаврату з чотирьох до трьох років.

Як пояснив Сергій Бабак у своїй публікації, експеримент є першим кроком до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та адаптації української системи до європейських норм. Очікується, що після завершення тестування у 2027 році 12-річна система стане обов’язковою для всіх шкіл країни.

Новий навчальний рік розпочато: скільки учнів здобуватимуть знання цьогоріч

Окрім цього, у своєму телеграм-каналі він зазначив, що навчальний рік в Україні офіційно розпочався, і цьогоріч очікується близько 3,5 мільйона школярів, які повернуться за парти або розпочнуть навчання дистанційно.

Зокрема, за його інформацією, близько 10% учнів наразі перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Вони здобувають освіту дистанційно або за іншими альтернативними форматами: 35 361 дитина навчається на тимчасово окупованих територіях, а ще 302 889 – за межами України.

Загалом цього року в країні працюватиме близько 12 тисяч шкіл. Понад 8 тисяч забезпечать очне навчання, приблизно 2,5 тисячі – поєднають очну та дистанційну форми, а ще близько 1,5 тисячі шкіл будуть повністю працювати дистанційно.

Нагадаємо, що раніше Фокус розповідав, що нещодавно в Україні погодили пропозицію Міністерства освіти і науки щодо "експериментального проєкту". Зокрема, уряд хоче таким чином створити умови для переходу на 12-річне навчання.

Ба більше, наприкінці липня повідомлялося, що з 2027 року українські школярі навчатимуться за новим форматом. Так, після 9 класу учні зможуть самостійно обирати профіль та предмети відповідно до власних інтересів і майбутніх планів.