В Украине растет заболеваемость Covid и гриппом: новых случаев стало больше почти вдвое

Заболеваемость Covid-19, ОРВИ и гриппом в Украине стала стремительно расти. Только за неделю количество таких случаев выросло более чем на 46%.

Количество людей, заболевших коронавирусом, за неделю составило 10 622, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Такой показатель на 46,2% больше показателей предыдущей недели. Также за неделю было зарегистрировано 14 летальных случаев среди лиц с положительным результатом на SARS-CoV-2.

Медики ожидают, что в ближайшие недели количество лиц с положительными результатами на COVID-19 будет еще увеличиваться.

Что касается новых субвариантов штамма Омикрон NB.1.8.1 Нимбус и XFG Стратус, то по состоянию на 25 августа этого года в Украине было подтверждено три случая инфицирования Нимбусом и 125 — Стратусом.

В то же время, как отмечают в Центре общественного здоровья, если сравнивать с эпидемиологической ситуацией за 2024 год, то за четыре недели 2025 года (с 4 по 31 августа) зарегистрировано в 2 раза меньше случаев заболевания, чем за аналогичный период прошлого года (22 627 против 45 500 случаев соответственно).

В Минздраве напоминают, что лучшей защитой от всех штаммов является вакцинация, а также призывают придерживаться базовых профилактических рекомендаций:

носить маски в местах скопления людей;

регулярно мыть руки;

дезинфицировать поверхности.

Ранее Фокус сообщал, что в Ивано-Франковске заявили о возобновлении масочного режима. В частности, из-за увеличения количества новых заболевших коронавирусом приходить в масках обязали посетителей и пациентов центральной городской клинической больницы города.

Также стало известно, что в Украине выросла смертность от COVID-19. По прогнозам медиков, вспышка может продлиться до конца сентября и повторяться в последующие годы, однако в прошлом году ситуация все равно была хуже. В Минздраве уточнили, что сейчас оснований для введения карантина нет, но с сентября специалисты будут вести еженедельный мониторинг показателей коронавируса и ОРВИ.