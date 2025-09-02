В Україні зростає захворюваність на Covid та грип: нових випадків побільшало майже вдвічі

Захворюваність на Covid-19, ГРВІ та грип в Україні стала стрімко зростати. Лише за тиждень кількість таких випадків зросла на понад 46% .

Related video

Кількість осіб, які захворіли на коронавірус, за тиждень становила 10 622, повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України. Такий показник є на 46,2% більшим за показники попереднього тижня. Також за тиждень було зареєстровано 14 летальних випадків серед осіб із позитивним результатом на SARS-CoV-2.

Медики очікують, що найближчими тижнями кількість осіб із позитивними результатами на COVID-19 буде ще збільшуватися.

Щодо нових субваріантів штаму Омікрон NB.1.8.1 Німбус та XFG Стратус, то станом на 25 серпня цього року в Україні було підтверджено три випадки інфікування на Німбус та 125 – на Стратус.

Водночас, як зауважують у Центрі громадського здоров’я, якщо порівнювати з епідеміологічною ситуацією за 2024 рік, то за чотири тижні 2025 року (з 4 до 31 серпня) зареєстровано у 2 рази менше випадків захворювання, ніж за аналогічний період торік (22 627 проти 45 500 випадків відповідно).

У МОЗ нагадують, що найкращим захистом від усіх штамів є вакцинація, а також закликають дотримуватися базових профілактичних рекомендацій:

носити маски в місцях скупчення людей;

регулярно мити руки;

дезінфікувати поверхні.

Раніше Фокус повідомляв, що в Івано-Франківську заявили про відновлення маскового режиму. Зокрема, через збільшення кількості нових захворілих на коронавірус приходити в масках зобов'язали відвідувачів і пацієнтів центральної міської клінічної лікарні міста.

Також стало відомо, що в Україні зросла смертність від COVID-19. За прогнозами медиків, спалах може тривати до кінця вересня й повторюватись у подальші роки, проте торік ситуація все одно була гіршою. В МОЗ уточнили, що наразі підстав для запровадження карантину немає, але з вересня фахівці будуть вести щотижневий моніторинг показників коронавірусу та ГРВІ.