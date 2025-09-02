Военная "Цунами" попала в рейтинг Forbes: соцсети взорвались критикой

Анну Архипову с позывным "Цунами", которая, по мнению пользователей социальной сети X, в начале полномасштабной войны вместе со своим коллегой Владом Сордом может быть причастна к хищению средств на военную помощь, включили в рейтинг "30 до 30" Forbes Ukraine.

По информации Forbes Ukraine, главным профессиональным достижением Архиповой за последний год стало командование отделением, во время которого ее подразделение обнаружило и скорректировало поражение десятков единиц дорогостоящей техники противника, включая системы ПВО "Бук-М3" и С-300. Она подчеркивает, что это была командная работа десятков людей.

Анну Архипову с позывным "Цунами" включили в рейтинг "30 до 30" Forbes Ukraine Фото: Скриншот

Анна Архипова отметила, что больше всего ценит возможность отдохнуть, хотя эмоционально это бывает сложно. В будущем она мечтает об обычной жизни в Украине с семьей, детьми, собаками и собственным домом.

Каспер, командир 1-го батальона 14-го отдельного полка беспилотных систем и соучредитель полка, рассказал, что "Цунами" перешла к ним из десантно-штурмовых войск, добровольно согласившись на понижение в должности. Впрочем, благодаря своей четкости и фокусировке на результате она быстро стала командиром экипажа разведывательного крыла. По словам Каспера, с Анной легко работать, ведь она быстро схватывает суть задачи и выкладывается на полную.

Эту новость также продублировал 14-й отдельный полк БПАК сил беспилотных систем в социальной сети X, и это вызвало активную реакцию пользователей.

В частности, аккаунт "Парень из Марика" отреагировал на публикацию и отметил, что его, наверное, тоже стоило бы в 2022 — 2023 годах воровать деньги с донатов и возможно, он тоже мог бы оказаться в рейтингах и давать интервью.

Публикация пользователя "Парень из Марика" в соцсети X Фото: Скриншот

Пользователи под публикацией выражали возмущение из-за того, что в начале полномасштабной войны Анна Архипова, вместе со своим известным коллегой Сордом, воровала деньги со сборов, после чего временно исчезла из социальных сетей.

Среди комментариев были такие:

"Забрала донаты, разрушала Карпаты джипом, вылечилась от интернет-зависимости, можно немного воевать"

"30 — это сколько миллионов забрала?"

"Как нам реагировать на эту ситуацию? Писать положительные комментарии?"

"Быстро проявив лидерские качества, использовала донаты на минометы"

"Честно, от вас адекватных кадровых решений не ожидалось"

"Интересно, сколько средств было потрачено, чтобы продвигать ее? Считаете, что ее коллеги уже все забыли?"

"Это же шутка, правда?"

Коллаж с комментариями под сообщением 14-го отдельного полка БПАК Фото: Социальные сети

Присвоении денег со сбора: что известно о деле военного Влада Сорда

Напомним, что в 2024 году военному Владу Сорду было вручено подозрение в присвоении средств со сборов. По данным следствия, в июле 2022 года он сообщил в социальных сетях о возможности приобрести пять минометов иностранного производства общей стоимостью примерно 3,5 миллиона гривен, аргументируя срочность сбора тем, что вооружение поможет украинским бойцам под Изюмом. Правоохранители выяснили, что часть собранных средств Сорд оставил себе, речь идет о по меньшей мере 350 тысячах гривен.

Позже Печерский районный суд Киева избрал для бывшего военнослужащего и издателя Владислава Стафийчука-Гранецкого (известного как Влад Сорд) меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета до 13 января 2025 года.