Військова "Цунамі" потрапила до рейтингу Forbes: соцмережі вибухнули критикою

Анну Архипову з позивним "Цунамі", яка, на думку користувачів соціальної мережі X, на початку повномасштабної війни разом зі своїм колегою Владом Сордом може бути причетна до розкрадання коштів на військову допомогу, включили до рейтингу "30 до 30" Forbes Ukraine.

За інформацією Forbes Ukraine, головним професійним досягненням Архипової за останній рік стало командування відділенням, під час якого її підрозділ виявив та скоригував ураження десятків одиниць дорогої техніки противника, включно з системами ППО "Бук-М3" та С-300. Вона підкреслює, що це була командна робота десятків людей.

Анна Архипова зазначила, що найбільше цінує можливість відпочити, хоча емоційно це буває складно. У майбутньому вона мріє про звичайне життя в Україні з родиною, дітьми, собаками та власним домом.

Каспер, командир 1-го батальйону 14-го окремого полку безпілотних систем та співзасновник полку, розповів, що "Цунамі" перейшла до них із десантно-штурмових військ, добровільно погодившись на пониження у посаді. Втім, завдяки своїй чіткості та фокусуванню на результаті вона швидко стала командиркою екіпажу розвідувального крила. За словами Каспера, з Анною легко працювати, адже вона швидко схоплює суть завдання та викладається на повну.

Цю новину також продублював 14-й окремий полк БПАК сил безпілотних систем у соціальній мережі X, і це викликало активну реакцію користувачів.

Зокрема, акаунт "Хлопець з Маріка" відреагував на публікацію та зазначив, що його, напевно, теж варто було б у 2022 — 2023 роках красти гроші з донатів і можливо, він теж міг би опинитися в рейтингах та давати інтерв’ю.

Користувачі під публікацією висловлювали обурення через те, що на початку повномасштабної війни Анна Архипова, разом зі своїм відомим колегою Сордом, крала гроші зі зборів, після чого тимчасово зникла з соціальних мереж.

Серед коментарів були такі:

"Забрала донати, руйнувала Карпати джипом, вилікувалася від інтернет-залежності, можна трохи воювати"

"30 — то скільки мільйонів забрала?"

"Як нам реагувати на цю ситуацію? Писати позитивні коментарі?"

"Швидко проявивши лідерські якості, використала донати на міномети"

"Чесно, від вас адекватних кадрових рішень не очікувалося"

"Цікаво, скільки коштів було витрачено, щоб просувати її? Вважаєте, що її колеги вже всі забули?"

"Це ж жарт, правда?"

Привласненні грошей зі збору: що відомо про справу військового Влада Сорда

Нагадаємо, що у 2024 році військовому Владу Сорду було вручено підозру у привласненні коштів зі зборів. За даними слідства, у липні 2022 року він повідомив у соціальних мережах про можливість придбати п’ять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю приблизно 3,5 мільйона гривень, аргументуючи терміновість збору тим, що озброєння допоможе українським бійцям під Ізюмом. Правоохоронці з’ясували, що частину зібраних коштів Сорд залишив собі, йдеться про щонайменше 350 тисяч гривень.

Пізніше Печерський районний суд Києва обрав для колишнього військовослужбовця та видавця Владислава Стафійчука-Гранецького (відомого як Влад Сорд) запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслета до 13 січня 2025 року.