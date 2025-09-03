На границе с Молдовой застрелили беглеца: им оказался парень из Харькова, — ГБР

Об инциденте сообщили в Госпогранслужбе. Мужчину застрелили при попытке побега.

Погибшим на украинско-молдавской границе оказался 23-летний парень из Харькова, сообщили в ГБР.

В Государственном бюро расследований рассказали обстоятельства инцидента.

Пограничники заметили двух мужчин, которые пытались перелезть через заграждение и по их словам, один из замеченных мужчин после предупредительного выстрела сдался, второй попытался убежать. Во время преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Впоследствии было обнаружено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого мужчину пограничники задержали на месте.

Это случилось 1 сентября около 18:00.

У погибшего харьковчанина при себе были паспорт для выезда за границу и личные вещи.

Уже зарегистрировано уголовное производство, следователи ГБР безотлагательно осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи убитого и оружие, из которого осуществлялись выстрелы.

"Также допросили пограничников и свидетелей происшествия. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии", — сообщили в ГБР.

Напомним, правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, но снижение мобилизационного возраста пока не рассматривается. Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса объяснил, что это решение направлено на защиту молодежи и долгосрочную перспективу для Украины.

А народный депутат Александр Федиенко считает, что снижение мобилизационного возраста в Украине до 23 лет маловероятно. По его словам, военные говорят, что личного состава достаточно в тылу, но трудности заключаются в том, чтобы завести новых людей на передовую.