На кордоні з Молдовою застрелили втікача: ним виявився хлопець із Харкова, — ДБР

Про інцидент повідомили у Держприкордонслужбі. Чоловіка застрелили під час спроби втечі.

Related video

Загиблим на українсько-молдовському кордоні виявився 23-річний хлопець із Харкова, повідомили у ДБР.

У Державному бюро розслідувань розповіли обставини інциденту.

Прикордонники помітили двох чоловіків, які намагалися перелізти через загородження і, за їхніми словами, один із помічених чоловіків після попереджувального пострілу здався, другий спробував втекти. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці.

Це трапилось 1 вересня приблизно о 18:00.

У загиблого харківʼянина при собі були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.

Вже зареєстроване кримінальне провадження, слідчі ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі вбитого та зброю, з якої здійснювалися постріли.

"Також допитали прикордонників і свідків події. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії", — повідомили у ДБР.

Нагадаємо, уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, але зниження мобілізаційного віку наразі не розглядається. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса пояснив, що це рішення спрямоване на захист молоді та довгострокову перспективу для України.

А народний депутат Олександр Федієнко вважає, що зниження мобілізаційного віку в Україні до 23 років малоймовірне. За його словами, військові кажуть, що особового складу достатньо в тилу, але труднощі полягають у тому, щоб завести нових людей на передову.