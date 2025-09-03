Детей не пускали в киевскую гимназию из-за "дрескода": полиция прокомментировала скандал (видео)

В столице произошел конфликт между родителями и директором гимназии. На место происшествия вызвали патрульных, которые остановили спор и приняли заявления в полицию.

В Киеве разгорелся конфликт возле гимназии №109 в Печерском районе. Как сообщили в Патрульной полиции Киева, утром 2 сентября, на спецлинию 112 поступил вызов от родителей, которые заявили, что директор школы не пускала детей в учебное заведение.

Патрульные прибыли на место и прекратили спор.

В полиции уточнили, что участники происшествия изъявили желание написать заявления, которые передали в Печерское управление. Там должны установить все обстоятельства инцидента.

Правоохранители также отметили, что во время конфликта воздушная тревога в Киеве официально не объявлялась.

Напомним, в соцсетях распространились сообщения, что спор мог быть связан с требованиями по школьной форме. В то же время в полиции эту информацию официально не подтвердили.

