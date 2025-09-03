Дітей не пускали до київської гімназії через "дрескод": поліція прокоментувала скандал (відео)

У столиці стався конфлікт між батьками та директоркою гімназії. На місце події викликали патрульних, які зупинили суперечку та прийняли заяви до поліції.

У Києві розгорівся конфлікт біля гімназії №109 у Печерському районі. Як повідомили у Патрульній поліції Києва, вранці 2 вересня, на спецлінію 112 надійшов виклик від батьків, які заявили, що директорка школи не пускала дітей до навчального закладу.

Батьки заявили, що директорка школи не пускала дітей

Патрульні прибули на місце та припинили суперечку.

У поліції уточнили, що учасники події виявили бажання написати заяви, які передали до Печерського управління. Там мають встановити всі обставини інциденту.

Правоохоронці також наголосили, що під час конфлікту повітряна тривога в Києві офіційно не оголошувалася.

Нагадаємо, у соцмережах поширилися повідомлення, що суперечка могла бути пов’язана з вимогами щодо шкільної форми. Водночас у поліції цю інформацію офіційно не підтвердили.

Як повідомляв Фокус, інцидент у столичній гімназії №109, коли учні не змогли відвідати уроки, прокоментували у КМДА.

Звернення з цього приводу отримала освітній омбудсмен Надія Лещик, яка закликала педагогів та адміністрацію освітніх закладів припинити практику перевірок щодо одягу.

