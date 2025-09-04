Температурные качели от +9 до +32: какой будет погода в Украине 5 сентября

5 сентября в Украине ожидается сухая и солнечная погода по всей территории страны. Осадков не предвидится, однако синоптики предупреждают о температурных качелях в зависимости от региона.

По информации синоптика Наталки Диденко, барическое выступление северо-восточного антициклона обеспечит повсеместно сухую и солнечную погоду. Теплее всего будет на западе Украины, где днем воздух прогреется до +28-32 градусов. В южных областях ожидается +27-30 градусов, в центральных — +25-28 градусов, на востоке — +24-27 градусов, на севере — около +24-27 градусов, а на Сумщине местами +21-23 градуса.

Синоптик также предупреждает о туманах на западе Украины ночью и утром, что может усложнить видимость для водителей. В Киеве ожидается сухая солнечная погода с температурой около +26 градусов.

Прогноз погоды на 5 сентября

"Можно проветривать ковры и коврики, шерстяные вещи, пледы, перестирать все, что попадет под руку — хорошо сохнет, пообрывать желтые листочки с калачиков, заглянуть на распродажи, белые кроссовки как раз очень уместны, без луж, ни в коем случае не жечь сухую ботву — пожарная опасность сейчас сверхвысокая! любоваться красульками и бархатцами", — говорится в заметке Натальи Диденко.

Кроме этого, по данным Украинского гидрометеорологического центра, прогноз погоды в Украине на 5 сентября предусматривает малооблачную погоду без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью составит 9-14°, днем 21-26°; на западе и юге страны ночью ожидается 12-17°, днем — 24-29°.

Погода в Украине 5 сентября

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что с 5 по 7 сентября по всей Украине будет царить сухая и теплая погода под влиянием антициклона. Ночью температура будет колебаться от +11 до +17 градусов, а на севере и востоке местами опустится до +7...+9°. Днем ожидается +25...+31°, а в южных и западных областях местами до +33...+34°.

