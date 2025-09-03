4 сентября в Украине будет преобладать солнце, но на западе прогнозируют грозы, — Диденко

Вторник, 4 сентября, принесет в Украину преимущественно сухую и солнечную погоду. В то же время на западе страны из-за линии неустойчивости прогнозируются грозовые дожди.

Related video

По информации синоптика Натальи Диденко, на карте прослеживается так называемая линия схождения — узкая зона, где встречаются воздушные потоки. Это явление провоцирует конвергенцию и конвекцию, которые становятся причиной ливней, гроз, шквалов и даже града.

Именно из-за этого атмосферного процесса завтра на крайнем западе страны вероятны грозовые дожди. Остальная территория останется под влиянием антициклона, поэтому там будет сухо и солнечно.

Температура воздуха 4 сентября составит +24...+29 градусов, а на западе и юге поднимется до +28...+32. В Киеве ожидается солнечная погода и около +26 градусов. Ближайший дождь в столице вероятен только в следующий понедельник, 8 сентября.

Прогноз погоды — Наталка Диденко Фото: Telegram/Наталка Діденко

Ранее Фокус писал, что в начале недели слабые атмосферные фронты обусловили локальные грозовые дожди, однако в дальнейшем благодаря росту давления и влиянию теплой воздушной массы первая неделя сентября в Украине будет малооблачной и сухой.

В четверг, 4 сентября, ожидается солнечная погода, ночью и утром местами возможен туман. Температура ночью составит +10...+15 градусов, на севере и востоке — до +6...+11, днем +25...+30, на юго-западе — до +34.

А с 5 по 7 сентября по всей территории страны сохранится сухая и теплая погода под влиянием антициклона. Ночью температура будет колебаться от +11 до +17 градусов, на севере и востоке местами +7...+9, днем ожидается +25...+31, в южных и западных областях местами до +33...+34 градусов.

Напомним, что в середине и в конце августа в Украине наблюдалось похолодание. Однако впоследствии лето и начало осени порадовали теплой погодой, ведь прохлада постепенно сменилась жарой.

В частности, 25 августа на Буковине зафиксировали заморозки до -5 градусов. По словам председателя Селятинской общины Валерия Полянчука, холодная погода наступила значительно раньше, чем ожидалось после длительного тепла.