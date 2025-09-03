4 вересня в Україні переважатиме сонце, але на заході прогнозують грози, — Діденко

Вівторок, 4 вересня, принесе в Україну переважно суху та сонячну погоду. Водночас на заході країни через лінію нестійкості прогнозуються грозові дощі.

За інформацією синоптикині Наталки Діденко, на карті простежується так звана лінія сходження — вузька зона, де зустрічаються повітряні потоки. Це явище провокує конвергенцію та конвекцію, які стають причиною злив, гроз, шквалів та навіть граду.

Саме через цей атмосферний процес завтра на крайньому заході країни ймовірні грозові дощі. Решта території залишиться під впливом антициклону, тож там буде сухо та сонячно.

Температура повітря 4 вересня становитиме +24…+29 градусів, а на заході та півдні підніметься до +28…+32. У Києві очікується сонячна погода та близько +26 градусів. Найближчий дощ у столиці ймовірний лише наступного понеділка, 8 вересня.

Прогноз погоди - Наталка Діденко Фото: Telegram/Наталка Діденко

Раніше Фокус писав, що на початку тижня слабкі атмосферні фронти зумовили локальні грозові дощі, однак надалі завдяки зростанню тиску та впливу теплої повітряної маси перший тиждень вересня в Україні буде малохмарним і сухим.

У четвер, 4 вересня, очікується сонячна погода, вночі та зранку місцями можливий туман. Температура вночі становитиме +10…+15 градусів, на півночі та сході — до +6…+11, вдень +25…+30, на південному заході — до +34.

А з 5 по 7 вересня по всій території країни утримається суха й тепла погода під впливом антициклону. Вночі температура коливатиметься від +11 до +17 градусів, на півночі та сході місцями +7…+9, вдень очікується +25…+31, у південних та західних областях місцями до +33…+34 градусів.

Нагадаємо, що в середині та наприкінці серпня в Україні спостерігалося похолодання. Проте згодом літо та початок осені потішили теплою погодою, адже прохолода поступово змінилася спекою.

Зокрема, 25 серпня на Буковині зафіксували заморозки до -5 градусів. За словами голови Селятинської громади Валерія Полянчука, холодна погода настала значно раніше, ніж очікувалося після тривалого тепла.