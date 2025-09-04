Температурні гойдалки від +9 до +32: якою буде погода в Україні 5 вересня

5 вересня в Україні очікується суха та сонячна погода по всій території країни. Опадів не передбачається, однак синоптики попереджають про температурні гойдалки залежно від регіону.

За інформацією синоптикині Наталки Діденко, баричний виступ північно-східного антициклону забезпечить повсюди суху та сонячну погоду. Найтепліше буде на заході України, де вдень повітря прогріється до +28–32 градусів. У південних областях очікується +27–30 градусів, у центральних — +25–28 градусів, на сході — +24–27 градусів, на півночі — близько +24–27 градусів, а на Сумщині місцями +21–23 градуси.

Синоптикиня також попереджає про тумани на заході України вночі та вранці, що може ускладнити видимість для водіїв. У Києві очікується суха сонячна погода з температурою близько +26 градусів.

Прогноз погоди на 5 вересня Фото: facebook Наталка Діденко

"Можна провітрювати килими й килимки, вовняні речі, пледи, перепрати все, що потрапить під руку — гарно сохне, пообривати жовті листочки з калачиків, позазирати на розпродажі, білі кросівки якраз дуже доречні, без калюж, ні в якому разі не палити сухе бадилля — пожежна небезпека зараз надвисока! Милуватися красольками та чорнобривцями", — йдеться в дописі Наталки Діденко.

Окрім цього, за даними Українського гідрометеорологічного центру, прогноз погоди в Україні на 5 вересня передбачає малохмарну погоду без опадів. Вітер північно-східний, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме 9–14°, вдень 21–26°; на заході та півдні країни вночі очікується 12–17°, вдень — 24–29°.

Погода в Україні 5 вересня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що з 5 по 7 вересня по всій Україні пануватиме суха та тепла погода під впливом антициклону. Вночі температура коливатиметься від +11 до +17 градусів, а на півночі та сході місцями опуститься до +7…+9°. Вдень очікується +25…+31°, а в південних і західних областях місцями до +33…+34°.

