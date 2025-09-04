У чиновницы РГА, которая закупала барабаны для укрытий, нашли квартиру в центре Киева

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила об иске в Высший антикоррупционный суд в отношении начальницы подразделения одной из районных государственных администраций Киева. Следствие установило, что она и ее близкие лица владеют активами на более 7,8 млн грн, законность происхождения которых вызывает сомнения.

По информации САП, в течение 2020-2025 годов чиновница получила и использовала 3,185 млн грн, которые не соответствуют ее официальным доходам. В этот же период ее мать приобрела квартиру стоимостью 4,65 млн грн в жилом комплексе бизнес-класса недалеко от центра столицы.

"В Высший антикоррупционный суд подан иск о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму более 7,8 млн грн, приобретенных начальницей подразделения одной из районных в городе Киеве государственных администраций, который летом 2023 года закупил в укрытие барабаны, и ее близким лицом", — говорится в сообщении САП.

Правоохранители отмечают, что, хотя подтвержденных фактов проживания в этой квартире нет, есть доказательства, что жилье приобретено по поручению самого должностного лица, которое имело возможность свободно распоряжаться имуществом.

Учитывая установленные обстоятельства прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании имущества в доход государства. Суд наложил арест на спорную квартиру и другие активы чиновницы в качестве меры обеспечения иска.

Как сообщал Фокус, летом 2023 года Днепровская райгосадминистрация Киева оказалась в центре скандала из-за закупки 300 барабанов для школьных укрытий на сумму 890 тыс. грн. В тендере говорилось, что инструменты должны были использовать для "психологической разгрузки детей во время тревог". После критики закупку отменили.

Фокус также писал, что позже журналисты обнаружили и другие сомнительные тендеры, в частности на закупку 12 овощерезок (за 130 тысяч грн штука) и поварского оборудования для лицея "Смена", где планировали приобрести электросковородку, которая стоит 725 тыс. грн и конвекционную печь за 474 тысячи грн.

Фокус поговорил с главным бухгалтером школы Натальей Ломакиной по поводу таких закупок. Она не увидела ничего плохого в трате средств и объяснила это тем, что дорогостоящее оборудование нужно для приготовления пищи детям.