У чиновниці РДА, яка закупляла барабани для укриттів, знайшли квартиру в центрі Києва

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про позов до Вищого антикорупційного суду щодо начальниці підрозділу однієї з районних державних адміністрацій Києва. Слідство встановило, що вона та її близькі особи володіють активами на понад 7,8 млн грн, законність походження яких викликає сумніви.

За інформацією САП, протягом 2020–2025 років чиновниця отримала та використала 3,185 млн грн, які не відповідають її офіційним доходам. У цей же період її мати придбала квартиру вартістю 4,65 млн грн у житловому комплексі бізнес-класу неподалік від центру столиці.

"До Вищого антикорупційного суду подано позов про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму понад 7,8 млн грн, набутих начальницею підрозділу однієї з районних у місті Києві державних адміністрацій, який влітку 2023 року закупив в укриття барабани, та її близькою особою", — йдеться у повідомленні САП.

Правоохоронці зазначають, що, хоча підтверджених фактів проживання в цій квартирі немає, є докази, що житло придбане за дорученням самої службової особи, яка мала можливість вільно розпоряджатися майном.

З огляду на встановлені обставини прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення майна у дохід держави. Суд наклав арешт на спірну квартиру та інші активи чиновниці як захід забезпечення позову.

Як повідомляв Фокус, улітку 2023 року Дніпровська райдержадміністрація Києва опинилася в центрі скандалу через закупівлю 300 барабанів для шкільних укриттів на суму 890 тис. грн. У тендері йшлося, що інструменти мали використовувати для "психологічного розвантаження дітей під час тривог". Після критики закупівлю скасували.

Фокус також писав, що пізніше журналісти виявили й інші сумнівні тендери, зокрема на закупівлю 12 овочерізок (за 130 тисяч грн штука) та кухарського обладнання для ліцею "Зміна", де планували придбати електросковорідку, яка коштує 725 тис. грн та конвекційну піч за 474 тисячі грн.

Фокус поговорив з головною бухгалтеркою школи Наталією Ломакіною щодо таких закупівель. Вона не побачила нічого поганого в витраті коштів і пояснила це тим, що дороге обладнання потрібне для приготування їжі дітям.