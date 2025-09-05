На Закарпатье предупредили теракт в школе: 15-летний парень хотел устроить поножовщину в прямом эфире

Правоохранители на Закарпатье предупредили трагедию в школе, задержав парня, который планировал нападение с холодным оружием. В расследовании дела им помогли коллеги из Великобритании.

Related video

15-летнего подростка задержали в момент, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. В это время парень уже проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Ножи, которые нашли в рюкзаке подростка Фото: Нацполиция

"Оперативную информацию о подготовке преступления мы получили в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании. В одной из соцсетей подросток писал о своих намерениях", — сообщил Клименко.

По его словам, полицейские области действовали комплексно, не теряя ни минуты:

киберполиция анализировала все доступные данные;

криминальная полиция проводила оперативные мероприятия;

возле учебного заведения выставили усиленную охрану.

"В результате — нападение предупреждено, дети и педагоги — в безопасности", — рассказал глава МВД. Сейчас продолжаются необходимые следственные действия.

По предварительным данным, парень планировал напасть на учеников и транслировать это в соцсети.

Как уточнили в пресс-службе ГУ НПУ Закарпатья, предупреждение о потенциальной угрозе нападения на одну из школ поступило сегодня утром. Угрозы разместил в иностранной соцсети один из пользователей.

Была установлена личность корреспондента и его место дислокации — Тячевский район, поселок Буштино. Когда 15-летний ученик пытался проникнуть на территорию школы с холодным оружием, скрытым в школьном рюкзаке, его задержали. На место также прибыла мама парня.

Следователи квалифицируют его действия как подготовку к совершению теракта и незаконное обращение с оружием.

Напомним, в конце августа молодой американец устроил стрельбу в церкви во время службы и убил двух детей. Оказалось, что он был фанатом России и даже носил нашивку "ФСБ".

Ранее Фокус писал о том, почему в США так часто происходят массовые расстрелы в школах. И как власти пытаются с этим бороться, не отменяя вторую поправку к Конституции США, которая гарантирует право американцев владеть огнестрельным оружием.