На Закарпатті попередили теракт у школі: 15-річний хлопець хотів влаштувати різанину в прямому ефірі

Правоохоронці на Закарпатті попередили трагедію у школі, затримавши хлопця, який планував напад із холодною зброєю. У розслідуванні справи їм допомогли колеги із Великої Британії.

15-річного підлітка затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Ножі, які знайшли в рюкзаку підлітка Фото: Нацполіція

"Оперативну інформацію про підготовку злочину ми отримали у співпраці з правоохоронними органами Великобританії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри", - повідомив Клименко.

За його словами, поліцейські області діяли комплексно, не втрачаючи ні хвилини:

кіберполіція аналізувала всі доступні дані;

кримінальна поліція проводила оперативні заходи;

біля навчального закладу виставили посилену охорону.

"У результаті — напад попереджено, діти та педагоги — в безпеці", - розповів голова МВС. Наразі тривають необхідні слідчі дії.

За попередніми даними, хлопець планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі.

Як уточнили в пресслужбі ГУ НПУ Закарпаття, попередження про потенційну загрозу нападу на одну зі шкіл надійшло сьогодні вранці. Погрози розмістив у іноземній соцмережі один із користувачів.

Було встановлено особу дописувача та його місце дислокації — Тячівський район, селище Буштино. Коли 15-річний учень намагався проникнути на територію школи з холодною зброєю, прихованою у шкільному рюкзаку, його затримали. На місце також прибула мама хлопця.

Слідчі кваліфікують його дії як підготовку до вчинення теракту та незаконне поводження зі зброєю.

