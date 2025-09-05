От прохладных ночей до жары: Диденко прогнозирует грозовую погоду на выходных

Ближайшие выходные, 6-7 сентября, обещают украинцам теплую и в основном солнечную погоду. Днем столбики термометров поднимутся до +24...+29 градусов, а ночью температура снизится до +12...+16 градусов, на юге и западе — до +18.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, из-за влияния атмосферного фронта на западе страны возможны кратковременные дожди с грозами. В таких районах воздух может остыть на несколько градусов — до +20...+24.

По графику прогноза Украинского гидрометеорологического центра, на выходных в Киеве ожидается комфортная погода: днем температура составит +24...+26 градусов, а ночью будет сохраняться прохлада на уровне +13...+14 градусов. Существенных осадков не прогнозируется, поэтому столичные жители смогут насладиться солнечными днями и приятными вечерами.

По словам Наталки Диденко, ближайшие выходные можно смело планировать для отдыха на природе или завершения хозяйственных дел.

"Ранняя сентябрьская погода — настоящее сокровище", — отметила Диденко.

Предварительные прогнозы свидетельствуют, что 13-14 сентября также будут комфортными. Ощутимое похолодание вероятно ориентировочно с 16-17 сентября, однако ситуация еще может измениться.

