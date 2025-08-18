Смерч посреди пляжа: туристы убегали в ужасе, когда "дьявольская буря" обрушилась на Испанию (видео)

На побережье Коста-Гранадина в Испании внезапный тепловой всплеск и сильный ветер вызвали образование смерча. Отдыхающие в панике покидали пляжи, а несколько человек оказались в опасности на море.

Как сообщает Daily Mail, ураган поднялся в городе Мотриль, где температура вечером резко выросла до 40°C, а порывы ветра достигли 85 км/ч. Из-за стихии пять человек пришлось спасать из воды, а в городе повреждена инфраструктура, в частности с крыши жилого дома ветер сорвал бассейн.

По данным метеорологического агентства Aemet, в регионе образовались несколько смерчей. Мэр Мотриля Луиза Гарсия Чаморро предупредила жителей об опасности и призвала оставаться дома. Видимость во время бури была почти нулевой, отдыхающие закрывали лица от песка, зонтики и шезлонги разлетались по пляжу.

Очевидцы рассказали, что ветер напоминал горячий поток из пустыни, сносил мебель и контейнеры в море. Некоторые из туристов подверглись паническим атакам.

Событие совпало с масштабными лесными пожарами в Испании. За последние дни огонь уничтожил более 120 тысяч гектаров, погибли четыре человека, среди них пожарный. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что для тушения мобилизовано более 1900 военных, назвав это крупнейшей операцией гражданской защиты в Европе.

Подобные экстремальные явления наблюдаются и в других странах. В Португалии огненный торнадо вызвал масштабный пожар в районе Агияр-да-Бейра, где погибли несколько пожарных. В Италии смерч обрушился на пляж Порто-Чезарео, а в Греции и Турции лесные пожары заставили тысячи людей покинуть дома.

Напомним, этим летом Европа переживает волну рекордной жары. Климатологи связывают такие погодные экстремумы с глобальным потеплением и предупреждают о дальнейшем усилении рисков в регионе.

