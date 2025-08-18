Смерч посеред пляжу: туристи тікали в жаху, коли "диявольська буря" поширилася на Іспанію (відео)

На узбережжі Коста-Гранадіна в Іспанії раптовий тепловий сплеск і сильний вітер спричинили утворення смерчу. Відпочивальники в паніці залишали пляжі, а кілька людей опинилися у небезпеці на морі.

Related video

Як повідомляє Daily Mail, подія сталася в місті Мотріль, де температура ввечері різко зросла до 40°C, а пориви вітру сягнули 85 км/год. Через стихію п’ятьох людей довелося рятувати з води, а у місті пошкоджено інфраструктуру, зокрема з даху житлового будинку вітер зірвав басейн.

За даними метеорологічного агентства Aemet, у регіоні утворилися кілька смерчів. Мерка Мотріля Луїза Гарсія Чаморро попередила жителів про небезпеку та закликала залишатися вдома. Видимість під час бурі була майже нульовою, відпочивальники закривали обличчя від піску, парасольки та шезлонги розліталися по пляжу.

Очевидці розповіли, що вітер нагадував гарячий потік із пустелі, зносив меблі й контейнери у море. Дехто із туристів зазнав панічних атак.

Подія збіглася з масштабними лісовими пожежами в Іспанії. За останні дні вогонь знищив понад 120 тисяч гектарів, загинули чотири людини, серед них пожежник. Прем’єр-міністр Педро Санчес заявив, що для гасіння мобілізовано понад 1900 військових, назвавши це найбільшою операцією цивільного захисту в Європі.

Подібні екстремальні явища спостерігаються і в інших країнах. У Португалії вогняний торнадо спричинив масштабну пожежу в районі Агіяр-да-Бейра, де загинули кілька пожежників. В Італії смерч поширився на пляж Порто-Чезарео, а у Греції та Туреччині лісові пожежі змусили тисячі людей залишити домівки.

Нагадаємо, цього літа Європа переживає хвилю рекордної спеки. Кліматологи пов’язують такі погодні екстремуми з глобальним потеплінням і попереджають про подальше посилення ризиків у регіоні.

Як повідомляв Фокус, в Україні почастішали торнадо. Появу торнадо або смерчів майже неможливо спрогнозувати.

Фокус також писав, що станеться з людиною, якщо її засмокче торнадо.